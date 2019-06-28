İran Camilerinde Bitcoin Madenciliği

ABD’nin ambargosuyla karşı karşıya kalan ve bu nedenle uluslararası ticarette de sıkıntılar yaşayan İran’da Bitcoin madenciliğinde artış yaşanıyor.

Yükselen Bitcoin fiyatları sonrasında hız kazanan madencilik uygulamaları, özellikle elektrik ücretlerinin alınmadığı ya da daha uygun olduğu yerlerde yoğunlaşıyor. Bitcoin kazıma işlemleri için, devletin elektrik tüketimini sübvanse ettiği fabrikalar, tarım arazileri, kamu kurumları ve okullar tercih ediliyor.

İran’daki camiler bile, elektrik tüketiminden ücret alınmaması nedeniyle Bitcoin madenciliği yapılan yerler arasında bulunuyor. Hatta İran’daki düşük elektrik maliyeti, Fransa, Ukrayna ve Ermenistanlı girişimcilerin de dikkatini çekmiş durumda. İran’da çeşitli kurumlara uygulanan elektrik teşviklerinin kamuya maliyeti ise yılda 1 milyar doları buluyor.

Şebekede Sorunlar Yaşanıyor

İran yerel medyasında çıkan haberlere göre, ülkedeki elektrik tüketimi sürdürülemez bir yükseliş gösteriyor. Bu nedenle hükümetin bazı önlemler almaya hazırlandığı belirtiliyor. Forbes'un haberine göre, geçen ay ülkede elektrik tüketiminin yüzde 5 arttığını ve şebekelerde sorunlar yaşandığını ifade eden İran Enerji Bakanlığı sözcüsü Mustafa Maşhadi, "Bu olağandışı artışın büyük bölümü Bitcoin madenciliğinden." diye konuştu. Maşhadi, Bitcoin madencilerinin tespit edileceğini ve elektriklerinin kesileceğini de söyledi.

Raporlara göre, İran’da şimdilerde 12 - 13 bin dolar arasında işlem gören bir Bitcoin üretmek için gereken enerjinin maliyeti 24 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşit. Küresel çapta bakıldığında ise, kripto para endüstrisinin yılda tükettiği enerji 68 terawatt'a ulaşmış durumda. Bu miktar, Portekiz, Şili, Cezayir, İsviçre gibi ülkelerin enerji tüketimine oldukça yakın.