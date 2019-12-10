İran’da İnternet Kesintileri Büyük Zarar Ettirdi

İran Meclisi İnovasyon ve Teknoloji Grubu Başkanı Hüseyni, internet kesintileri nedeniyle ülkenin büyük zarara uğradığını söyledi. Hüseyni’ye göre, teknoloji alanında çalışan firmalar kesintiler nedeniyle günde 176 milyon dolar zarar etti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Hüseyni, internet kesintilerinin ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çekti. Siyasi riskler nedeniyle ekonomik ortama da gölge düştüğünü belirten Hüseyni, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki çalışmaların gelişmesinin de zorlaştığını ifade etti.

İnternet kesintileri sebebiyle ülkedeki birçok kurum ve işletmenin de işlerinin aksadığına vurgu yapan Hüseyni, “Hazırlanan raporlara göre, teknoloji alanında iş yapanlar, internet kesintilerinden dolayı günlük 176 milyon dolar zarar etti. Meclis, bu alanda iş yapanların zararlarını asgariye indirmek için internet erişimi ve bağlantısının engellenmesine sınırlama getirmeli.” diye konuştu.

İran’da ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarını önlemeye çalışan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, 16 Kasım’da internete erişim engeli getirmişti. Daha sonra 25 Kasım’da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı. 27 Kasım’dan itibaren de cep telefonlarının internet bağlantısı erişime açılmıştı.