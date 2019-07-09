İran’dan Bitcoin Yasağı!

İran’da kripto para birimi Bitcoin ile ilgili önemli bir karar alındı. Karara göre, ülkede Bitcoin işlemleri yasaklandı. Ancak Bitcoin üretimine henüz bir yasaklama getirilmiş değil.

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e yaptığı açıklamada, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını ifade etti.

Bitcoin üretiminin henüz yasaklanmadığını belirten ancak kripto para yatırımlarının riskleri konusunda yatırımcıları uyaran Hakimi, "İran'da Bitcoin alım ve satımı yasaktır. Bitcoin'in fiyat dalgalanması çok yüksek olduğu için yasal riskler barındırıyor. Bu yüzden vatandaşların bu oyuna girmemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi’den de benzer bir açıklama geldi. Başkent Tahran'da basına konuşan Mueyyidi, her türlü Bitcoin işleminin yasaklandığını söyledi ve yasağa uymayanların ciddi sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

İran, ABD’nin yaptırımları nedeniyle bir süredir uluslararası ticarette sıkıntılar yaşıyordu ve ülkede Bitcoin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kripto para işlemlerinde büyük artış yaşanmıştı. Bu durum, ülkede elektrik tüketiminin de bir hayli artmasına neden oldu. Çünkü madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler, gelişmiş çok sayıda bilgisayar kullanarak bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için çok yoğun şekilde elektrik tüketiyorlar.

İran’da devlet, bazı kurumların elektrik tüketimini sübvanse ediyor ve elektrik ücreti almıyor. Bazı fabrikalar, tarım arazileri, kamu kurumları ve okullar bu kapsamda değerlendiriliyor. Ancak bu sebepten dolayı bu kurumlar, kaçak Bitcoin madenciliği için önemli merkezler haline geliyor.