İran'ın İnternet Yasağı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde internete erişim yasağı getiren İran hükümeti, söz konusu yasağa tüm hızıyla devam ediyor.

Yasağın Dördüncü Günü

Son zamanlarda bazı protestolar ile karşı karşıya kalan İran, bu duruma bir çare olacağını düşünerek internete erişim yasağı uyguladı. Yaklaşık 81 milyon kişiden oluşan ülkede dört günden fazla bir süredir internetin olmaması, yaşanan protestoların daha şiddetli bir hal almasına neden oldu.

Tüm bunlarla birlikte internetin ne zaman eski haline döneceği konusunda da bir açıklama yapılmadı. Hükümet yetkilileri söz konusu yasağın "yakında" kalkacağını belirtse de, bazı vatandaşlar bunun uzun bir süre devam etmesinden endişe ediyor.

NetBlocks tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki normal internet bağlantısı oranının yüzde beş civarında olduğu belirtildi. Bu da üst düzey hükümet yetkililerinin internete kesintisiz şekilde erişiminin devam ettiği yönünde bir izlenim oluşturuyor.

Ekonomik Sebepler Başta

Yaşanan protestoların ana odağının ekonomik bozukluk olduğu biliniyor. Vatandaşlar bu konuda hükümeti suçlarken, hükümet ise yaşanan yaptırımları ve ambargoları sebep gösteriyor.

Yapılan anketlere göre İranlı katılımcıların yüzde 55 oranındaki kısmı mevcut ekonomik durumun sebebini liderler olarak görmekte. Bununla birlikte yüzde 38 oranındaki kısım Amerika yaptırımlarını sebep gösteriyor.