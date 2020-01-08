İran'ın Sahip Olduğu Füzeler Hangi Ülkeleri Vurabiliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komuranı Kasım Süleymani'ye saldırı düzenlemesinin ardından, İran İslam Cumhuriyeti kaynakları, karşılık vereceklerini açıklamışlardı. Dün akşam itibarıyla ABD'nin Irak'ta bulunan iki askeri üssü İran füzelerinin hedefi haline geldi. Peki, İran'ın füzeleri hangi ülkeleri vurabilecek kapasitede?

İran ve ABD arasındaki sürtüşme sıcak çatışma seviyesine çıkmıştı. ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından İranlı yetkililer, 35 üssün hedeflerinde olduğunu dile getirmişlerdi. Bu açıklamanın ardından İran'ın füze kapasitesi tartışmaya açıldı.

ABD ambargosunun ardından kendi füze programını başlatan ve Kuzey Kore ile birlikte hareket ederek, milli füze projelerini nihayete erdiren İran, 100 kilometreden başlattığı füze sistemlerini 2,500 kilometreye erişebilecek kapasiteye getirmişti.

İran'ın sahip olduğu füzeler

İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır geliştirdiği ve farklı kategorilerde yer alan füze sistemleri, hemen aşağıda göreceğiniz tablolardaki gibi sınıflandırılabiliyor.

Yakın menzilli balistik füzeler (CRBM)

Model İtici Güç Savaş Başlığı Tipi Yerleştirme Şekli Menzil (km) Fadjr-5 Aero Katı Yakıt Yüksek Patlayıcı / Kimyasal Kurulu/Mobilize 75 CSS-8 (M-7) Katı/Likit Yakıt Konvansiyonel / Nükleer Kapasite Kurulu/Mobilize 150

Kısa menzilli balistik füzeler (SRBM)

Model İtici Güç Savaş Başlığı Tipi Yerleştirme Şekli Menzil (km) Fateh-110 Katı Yakıt Konvansiyonel / WMD Özellikli Kurulu/Mobilize 200-300 Fateh-313 Katı Yakıt Konvansiyonel Kurulu/Mobilize 500 Shahab-1 (Scud-B) Likit Yüksek Patlayıcı / WMD Özellikli Kurulu/Mobilize 300 Shahab-2 (Scud-C) Likit Yüksek Patlayıcı / WMD Özellikli Kurulu/Mobilize 500 Zulfigar/Korramshahr Katı Yakıt Parça Tesirli Kurulu 700 Qiam Likit Konvansiyonel Kurulu/Mobilize 700-800

Orta menzilli balistik füzeler (MRBM)

Model Yakıt Savaş Başlığı Tipi Yerleştirme Şekli Menzil (km) Shahab-3 Likit Yüksek Patlayıcı / Nükleer özellikli Kurulu/Mobilize 1,000-1,300 Sejjil Katı Yakıt Konvansiyonel Kurulu/Mobilize 2,000 Emad Bilinmiyor Konvansiyonel / Nükleer kabiliyetli Kurulu/Mobilize 1,700

Karadan karaya saldırı füzeleri (LACMs)

Model Savaş Başlığı Tipi Seyir Füzesi Türü Range (km) Launch platform/Targets Üretici Statüsü Soumar Konvansiyonel Uzun menzilli kara saldırısı füzesi 2,500 Karadan Karaya Iran Bilinmiyor Meshkat Konvansiyonel Uzun menzilli kara saldırısı füzesi 2,000 Kara, deniz havadan karaya Iran Geliştiriliyor

İran'ın füzeleri nerede konuşlu

İran'ın elinde bu füzelerden kaç adet bulunduğu ise tam olarak bilinemiyor; ancak uzun menzilli füze sistemlerinin sayılarının düşük olduğu düşünülürken, kısa ve orta menzilli füzelerden yüzlerce olduğu biliniyor. Uzun menzilli füzelerin konuşlu olduğu yerler ise hemen aşağıdaki harita gördüğünüz noktalara yerleştirilmiş durumda.

İran hangi ülkeleri vurabiliyor?

Uzun menzilli füzelerde fırlatıldıkları andaki hava durumu ya da seyrettikleri yerlerdeki kimi engeller menzillerini kısıtlıyor olsa bile İran, halihazırda sahip olduğu füze havuzuyla çevresindeki ülkelerin neredeyse tamamına füze gönderebiliyor.

Özellikle geliştirme aşamasında olan yeni seyir füzelerinin menzillerinin 2,500 kilometreye kadar çıktığı düşünülürse, İran'a düşman bütün ülkelerin füze menzili içerisine girdiği söylenebilir. İran'ın menzilindeki ülkeler ise şöyle sıralanabilir.