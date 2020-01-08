İran'ın Sahip Olduğu Füzeler Hangi Ülkeleri Vurabiliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komuranı Kasım Süleymani'ye saldırı düzenlemesinin ardından, İran İslam Cumhuriyeti kaynakları, karşılık vereceklerini açıklamışlardı. Dün akşam itibarıyla ABD'nin Irak'ta bulunan iki askeri üssü İran füzelerinin hedefi haline geldi. Peki, İran'ın füzeleri hangi ülkeleri vurabilecek kapasitede?
İran ve ABD arasındaki sürtüşme sıcak çatışma seviyesine çıkmıştı. ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından İranlı yetkililer, 35 üssün hedeflerinde olduğunu dile getirmişlerdi. Bu açıklamanın ardından İran'ın füze kapasitesi tartışmaya açıldı.
ABD ambargosunun ardından kendi füze programını başlatan ve Kuzey Kore ile birlikte hareket ederek, milli füze projelerini nihayete erdiren İran, 100 kilometreden başlattığı füze sistemlerini 2,500 kilometreye erişebilecek kapasiteye getirmişti.
İran'ın sahip olduğu füzeler
İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır geliştirdiği ve farklı kategorilerde yer alan füze sistemleri, hemen aşağıda göreceğiniz tablolardaki gibi sınıflandırılabiliyor.
Yakın menzilli balistik füzeler (CRBM)
|Model
|İtici Güç
|Savaş Başlığı Tipi
|Yerleştirme Şekli
|Menzil (km)
|Fadjr-5 Aero
|Katı Yakıt
|
Yüksek Patlayıcı / Kimyasal
|Kurulu/Mobilize
|75
|CSS-8 (M-7)
|Katı/Likit Yakıt
|
Konvansiyonel / Nükleer Kapasite
|Kurulu/Mobilize
|150
Kısa menzilli balistik füzeler (SRBM)
|Model
|İtici Güç
|Savaş Başlığı Tipi
|Yerleştirme Şekli
|Menzil (km)
|Fateh-110
|Katı Yakıt
|Konvansiyonel / WMD Özellikli
|Kurulu/Mobilize
|200-300
|Fateh-313
|Katı Yakıt
|Konvansiyonel
|Kurulu/Mobilize
|500
|Shahab-1 (Scud-B)
|Likit
|
Yüksek Patlayıcı / WMD Özellikli
|Kurulu/Mobilize
|300
|Shahab-2 (Scud-C)
|Likit
|Yüksek Patlayıcı / WMD Özellikli
|Kurulu/Mobilize
|500
|Zulfigar/Korramshahr
|Katı Yakıt
|Parça Tesirli
|Kurulu
|700
|Qiam
|Likit
|Konvansiyonel
|Kurulu/Mobilize
|700-800
Orta menzilli balistik füzeler (MRBM)
|Model
|Yakıt
|Savaş Başlığı Tipi
|Yerleştirme Şekli
|Menzil (km)
|Shahab-3
|Likit
|Yüksek Patlayıcı / Nükleer özellikli
|Kurulu/Mobilize
|1,000-1,300
|Sejjil
|Katı Yakıt
|Konvansiyonel
|Kurulu/Mobilize
|2,000
|Emad
|Bilinmiyor
|
Konvansiyonel / Nükleer kabiliyetli
|Kurulu/Mobilize
|1,700
Karadan karaya saldırı füzeleri (LACMs)
|Model
|Savaş Başlığı Tipi
|
Seyir Füzesi Türü
|Range (km)
|Launch platform/Targets
|Üretici
|Statüsü
|Soumar
|Konvansiyonel
|
Uzun menzilli kara saldırısı füzesi
|2,500
|Karadan Karaya
|Iran
|Bilinmiyor
|Meshkat
|Konvansiyonel
|
Uzun menzilli kara saldırısı füzesi
|2,000
|Kara, deniz havadan karaya
|Iran
|Geliştiriliyor
İran'ın füzeleri nerede konuşlu
İran'ın elinde bu füzelerden kaç adet bulunduğu ise tam olarak bilinemiyor; ancak uzun menzilli füze sistemlerinin sayılarının düşük olduğu düşünülürken, kısa ve orta menzilli füzelerden yüzlerce olduğu biliniyor. Uzun menzilli füzelerin konuşlu olduğu yerler ise hemen aşağıdaki harita gördüğünüz noktalara yerleştirilmiş durumda.
İran hangi ülkeleri vurabiliyor?
Uzun menzilli füzelerde fırlatıldıkları andaki hava durumu ya da seyrettikleri yerlerdeki kimi engeller menzillerini kısıtlıyor olsa bile İran, halihazırda sahip olduğu füze havuzuyla çevresindeki ülkelerin neredeyse tamamına füze gönderebiliyor.
Özellikle geliştirme aşamasında olan yeni seyir füzelerinin menzillerinin 2,500 kilometreye kadar çıktığı düşünülürse, İran'a düşman bütün ülkelerin füze menzili içerisine girdiği söylenebilir. İran'ın menzilindeki ülkeler ise şöyle sıralanabilir.
- Türkiye
- Irak
- Azerbaycan
- Ermenistan
- Suriye
- Ürdün
- Lübnan
- İsrail
- Suudi Arabistan
- Kuveyt
- Bahreyn
- Katar
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Umman
- Yemen
- Mısır
- Sudan
- Etiyopya
- Somali
- Libya
- Çad
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Yunanistan
- Bulgaristan
- Romanya
- Ukrayna
- Moldova
- Makedonya
- Arnavutluk
- Sırbistan
- Kosova
- Hırvatistan
- Polonya
- Belarus
- Rusya
- Kazakistan
- Özbekistan
- Türkmenistan
- Kırgızistan
- Moğolistan
- Çin
- Tacikistan
- Pakistan
- Afganistan
- Hindistan
- Nepal
- Myanmar
- Bangladeş
- Sri Lanka
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