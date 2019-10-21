İran Merkezli Siber Saldırılarda 'Rusya' Detayı

Son dönemlerde İranlı hacker grupları tarafından birçok ülkeye siber saldırılar yapılmıştı. İngiliz istihbaratı bu saldırılar ile ilgili önemli bir detayı gün yüzüne çıkartarak aslında bu saldırıların arkasında Rusya’nın olduğunu ileri sürdü.

Son 18 ay içerisinde özellikle Avrupa ülkelerine yönelik artan siber saldırılarda, Rusya’nın İranlı hacker’ları ‘maşa’ olarak kullandığı iddia ediliyor. İngiliz istihbarat servisi GCHQ’nun üst düzey isimlerinden Paul Chichester’a göre, Kremlin bağlantılı Rus hacker grubu Turla, İranlı hacker grubu APT34’ün bilgisayar sistemine sızdı. Daha sonra bu sistem üzerinden 20’ye yakın ülkeye siber saldırı düzenlendi ve bu saldırılardan İran sorumlu tutuldu. Chichester, İranlıların sistemlerine girildiğinden haberlerinin olmadığını söyledi.

İranlı Hacker'lar Aracı Olarak Kullanılmış

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile birlikte ortak bir açıklama yapan GCHQ, Rusların şüpheleri kendilerinden uzak tutmak için İranlı hacker’ları aracı olarak kullandığı ve İranlı hacker’ların da bundan haberinin olmadığı ifade edildi.

GCHQ’ya göre, Rus hacker’ların hedefleri arasında İngiltere’deki bazı kurumlar da yer alıyordu. Ayrıca Rus istihbarat servisi FSB’ye bağlı olan Turla adlı hacker grubu, daha önce de Estonya ve Çekya’da düzenlediği siber saldırılarla dikkat çekmişti.