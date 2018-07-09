İranlı Genç Kız, Dans Videoları Yüzünden Tutuklandı

İran’da 18 yaşındaki jimnastikçi Maedeh Hojabri, dans ettiği videoları Instagram hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da 600 binden fazla takipçisi bulunan Hojabri, İran’ın en popüler sosyal medya yıldızlarından birisi. Ancak 18 yaşındaki genç kızın hesabı yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek kapatıldığı gibi, kendisi de gözaltına alındı.

İran’da bir süre önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç genç gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. İran polisinin hedefindeki son isim Maedeh Hojabri oldu. Genç jimnastikçi, başörtüsüz şekilde dans ettiği videoları Instagram hesabına koyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

1979 yılında Ayetullah Humeyni ve taraftarlarınca gerçekleştirilen İslam Devriminden sonra kadınlara başörtüsü takma zorunluluğu getirilen İran’da, kadınların kamuya açık yerlerde yakın aile üyelerinden başka erkeklerle dans etmesi de yasak.

Hojabri’nin tutuklanmasının ardından İran devlet televizyonu genç kızın 'ahlaki normları ihlal ettiğini' söylediği bir video yayınlamıştı. Tabii Hojabri’nin söz konusu ifadelerin baskıyla mı yoksa kendi iradesiyle sarf ettiği tam bir muamma. Sosyal medya kullanıcıları ise, dans ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak genç kıza destek oldu.

Dans ettiği anın görüntülerini paylaşan bir Twitter kullanıcısı, "Dans ediyorum ki yetkililer beni görsün ve Maedeh gibi genç kızları gözaltına alarak mutluluğumuzu ve umudumuzu bizden alamayacaklarını anlasınlar" ifadelerini kullandı.

هر جای دنیا بگویی که دختران ۱۷ و ۱۸ ساله را بخاطر رقص، شادی و زیبایی‌شان به جرم اشاعه فحشا بازداشت و زندانی کردند و در مقابل متجاوزان به کودکان و ... آزاد هستند، می‌خندند! چون برای‌شان باور پذیر نیست!#مائده_هژبری #رقص#آزادی pic.twitter.com/skkYw0gVGt — Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) 7 Temmuz 2018

İran’lı blogger ve aktivist Hossein Ronaghi ise Hojabri’nin dans ettiği bir videoyu paylaşarak, “Eğer dünyadaki herhangi bir kişiye çocuk tecavüzcüleri serbestken 17-18 yaşındaki genç kızların dansları, mutlulukları ve güzellikleri nedeniyle ahlaksızlık yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını söylerseniz size güleceklerdir." dedi.

Son olarak İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram’ın yasaklanacağını söylemişti.