İranlı Hackerlar ABD Başkanlık Seçiminde Trump'ı Desteklemiş

İranlı hackerlar ABD Başkanlık seçimine el atmış olabilir. Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi ve Sajjad Kashian, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde halkı etkilemeye çalışmaktan aranıyor.

ABD Başkanı Biden ve yönetimi, geçen yılki seçimlerde siber saldırı kampanyası yürüttüğü iddia edilen İran vatandaşlarına yönelik suçlamaları ve yaptırımları açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları için altı İran vatandaşına ve bir kuruluşa karşı yaptırım uygulayacağını ifade etti.

Aynı zamanda Adalet Bakanlığı iki İranlıya yönelik suçlamalarını da ortaya koydu.

İddianamede, sanıklar Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi ve Sajjad Kashian'ın Amerikalı seçmenleri korkutmak ve etkilemek ve ayrıca seçmen güvenini baltalamakla suçlandı. 2020 ABD Başkanlığı ile bağlantılı olarak anlaşmazlık çıkarmak için koordineli ve çok yönlü siber kampanyaya katıldıkları iddia edildi.

Savcılar, Facebook mesajları ve e-postalarının Başkan Donald Trump, Beyaz Saray danışmanları ve medya mensuplarının Başkanlık kampanyasına gönderildiğini iddia ediyor.

Savcılara göre mesajlarda Proud Boys logosunu (Amerikalı aşırı sağcı bir grup). taşıyan bir video vardı. İddianamede ayrıca sanıkların, adı açıklanmayan bir eyaletin seçmen web sitesinden elde edilen bilgileri kullanarak seçmenlere gönderdiği iddia edilen yanlış seçim mesajları da yer aldı.

