İranlı Hackerlar ABD'nin Sitesini Hackledi

İranlı olduğunu iddia eden bir grup geçtiğimiz gün ABD hükümet ajansı web sitesini hackledi. Daily Mail tarafından bildirilen olayda ABD'nin Federal Depo Kütüphanesi (FDLP) web sitesi çökertildi.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi ortaya çıkan İranlı hackerlar, Federal Depo Kütüphanesi (FDLP) hackledi ve ana sayfaya ufak bir not düştü. "Tanrı adına. İran Siber Güvenlik Grubu tarafından hacklendi. Bu İran siber biriminin sadece küçük bir parçasıdır ve her zaman hazırız" ifadeleri dikkat çekti.

Apparent hacking by an #Iran-linked group of a US government website (the little-known Federal Depository Library Program). https://t.co/r47ODmt4Pw is currently offline. pic.twitter.com/8dx7EDUZvu — Steve Herman (@W7VOA) 5 Ocak 2020

ABD Hükümet Yayın Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Gary Somerset yaptığı açıklamada, örgütü daha fazla araştırmak için uygun makamlarla koordinasyon içinde olduklarını doğruladı.

Başkan Trump'ın emrettiği ABD hava saldırısında öldürülen general Kasım Süleymani olayından sonra kızışan İran-ABD hattı, daha önce de tehlikeliydi. İran, 2010 yılında nükleer tesislerinde siber saldırıyla karşı karşıya kalmış ve siber savaş yeteneklerini artıracağını söylemişti. Bakalım İranlı grubun bu saldırısı nasıl karşılık bulacak, göreceğiz.