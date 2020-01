İranlı Hackerlar ABD'nin Sitesini Hackledi

İranlı olduğunu iddia eden bir grup geçtiğimiz gün ABD hükümet ajansı web sitesini hackledi. Daily Mail tarafından bildirilen olayda ABD'nin Federal Depo Kütüphanesi (FDLP) web sitesi çökertildi.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi ortaya çıkan İranlı hackerlar, Federal Depo Kütüphanesi (FDLP) hackledi ve ana sayfaya ufak bir not düştü. "Tanrı adına. İran Siber Güvenlik Grubu tarafından hacklendi. Bu İran siber biriminin sadece küçük bir parçasıdır ve her zaman hazırız" ifadeleri dikkat çekti.

Apparent hacking by an #Iran-linked group of a US government website (the little-known Federal Depository Library Program). https://t.co/r47ODmt4Pw is currently offline. pic.twitter.com/8dx7EDUZvu