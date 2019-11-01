İranlı Otomotiv Şirketi Türkiye'de Fabrika Kuracak

İranlı otomotiv şirketi Khodro Company, Türkiye sınırları içerisinde fabrika kurmak için kolları sıvadı!

Van'da Kurulması Planlanıyor

Khodro Company tarafından açılması beklenen fabrikanın Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 hektar büyüklüğünde bir alana kurulması bekleniyor. Bu fabrika ile birlikte ilk etapta 1,000 kişilik istihdam oluşturulması planlanıyor.

Söz konusu yatırım hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan "Hedefleri ilimizde 150-200 milyon dolarlık bir fabrika kurmak" derken Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Üretilen araçlar Türk patenli olacak. Her ilde bir servisinin olması gerekiyor. Bu nedenle yaratacağı istihdam da çok ciddi bir rakam olacak" dedi.

Bilmez ayrıca "Minibüs ve kamyonet üreten bir marka. Bu firmanın ekibiyle görüştük. Yaptığımız araştırmalarda ciddi bir firma olduklarını tespit ettik. Ardından bu yatırımcıları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüştürdük. Firmanın yapacağı yatırımın diğer firmalara da örnek olmasını ümit ediyoruz" diyerek yatırımın ciddiyetini belirtti.

Son zamanlarda yaptırımlara karşı bu tip adımlar atan İranlı yatırımcıların ülkemize yoğun bir ilgi gösterdiği belirtiliyor.