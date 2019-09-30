İrlanda'da Üniversite Öğrencisi İnternet Dolandırıcılarını Dolandırdı

Günümüzde son derece güvenli olarak görülse bile aslında internet tehlikelerle dolu. Ancak bazen internet üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyen kişiler, çok komik olaylarla karşı karşıya gelebiliyor. İşte haberimizin detayları.

İrlanda'da üniversite okuyan bir öğrenci kendisine gelen email ile ilginç günlerin başlangıcını yaptı. Kendisini bir bankacı olarak tanıtan "Solomon Gundi" isimli birisinden mail alan bu genç, garip bir teklif aldı. Şirketinin olduğunu söyleyen bu kişi, hisselerinin yarısını 1000 sterlin karşılığında satabileceğini ifade etti. Elbette genç bunun dolandırıcılık faaliyeti olduğunu anladı ve karşıdaki ile oyun oynamaya başladı.

Dolandırıcıdan aldıklarını kanserle mücadele vakfına bağışladı

22 yaşındaki Ross Walsh kendisine gelen bu e-postadan hemen sonra karşıdaki kişiye teklifini kabul ettiğini, hatta ilgisini çektiğini ve 50.000 sterlin yatırmak istediğini söyledi. Ayrıca sahte bir banka hesabı oluşturarak dolandırıcının ilgisini iyice çekmeye çalıştı.

Dolandırıcı ona inandı ve bu miktarı kendisine göndermesini istedi. Walsh, bu dolandırıcıya bankasının kendisinin hesabını tanımadığını ve 25 sterlin göndermesi halinde işlemi tekrardan deneyeceğini ifade etti. Bunun üzerinden dolandırıcı 50.000 sterlin geleceğini hayal ederek, öğrenciye 25 sterlin gönderdi.

Gelen parayı kanserle mücadele vakfına yatıran Walsh, dekontu da dolandırıcıya gönderdi. Öğrenci daha önceden de bu tür dolandırıcılık faaliyetleri ile karşılaştığını ve bazılarını kandırmayı başardığını söyledi. Peki sizce bu gencin yaptığı, dolandırıcılar için caydırıcı bir eylem olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.