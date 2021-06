İrlanda Turizm Reklamı İçin Assassin's Creed: Valhalla'yı Kullandı

İrlanda turizm reklamı için bu sene Assassin's Creed: Valhalla oyununu kullandı. Bu yılki turizm kampanyası için Ubisoft ile iş birliğine giden ülke, Valhalla'nın ilk genişleme paketi Wrath of the Druids'i kullanarak ülkenin dikkat çekici manzarasına başvurdu.

İrlanda Turizm Reklamı Valhalla ile Turistlerin Dikkatini Çekti

Valhalla'nın geçtiğimiz ay aldığı ilk genişleme paketinden haberiniz yoksa bu Wrath of the Druids olarak adlandırılan bu genişleme paketi, İrlanda'nın doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak için oyuncuların deneyimine sunulmuştu. Mayıs ayında oyuncularla buluşturulan genişleme paketi, oyunun hayranları arasında oldukça dikkat çekmiş olsa da bu artık turizm kampanyasında kullanılan bir içeriğe dönüştü.

İrlanda, Valhalla'yı bir turizm kampanyasında kullanarak özellikle genç turistlerin ilgisini üzerinde topladı. Valhalla'nın ilk genşileme paketi Wrath of the Druids, Eivor'u İrlanda'da yeni maceralara atılması için denizlerin ötesine taşıyor. Dublin, Benbulben, Giant's Causeway ve Hill of Tara gibi yerleri oyun içinde ziyaret edebiliyor. İrlanda, ülkedeki güzel yerlerin oyundaki versiyonu ile gerçek hayattaki benzerliklerini gösteren bir karşılaştırma videosu oluşturmak için Ubisoft ile iş birliğine gitti.

Tourism Ireland, konu ile ilgili yaptığı açıklamada kampanyanın İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İskandinav ülkelerindeki Twitch yayıncıları ile anlaşma yaptığını söyledi. İrlanda'nın doğal güzelliklerinin ayrıntıları ile hayata geçirilmesi oldukça inanılmaz görünüyor. Tourism Ireland'ın kampanyası, İrlanda'nın genç turistlerin dikkatini çekmesi için eğlenceli ve yenilikçi bir yolu gibi görünüyor.

Assassin's Creed: Valhalla Sistem Gereksinimleri Neler?

Oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde:

Assassin's Creed: Valhalla Minimum Sistem Gereksinimleri (30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel i5-4460 3.2 GHz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) veya AMD Radeon R9 380 (4 GB)

Çözünürlük: 1080p

DirectX: DirectX 12

Kullanılabilir Depolama Alanı: 50 GB (SSD önerilir)

Assassin's Creed: Valhalla Önerilen Sistem Gereksinimleri (30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel i7-4790 3.6 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 570 (8 GB)

Çözünürlük: 1080p

DirectX: DirectX 12

Kullanılabilir Depolama Alanı: 50 GB (SSD önerilir)

Assassin's Creed: Valhalla Yüksek Sistem Gereksinimleri (60 FPS)