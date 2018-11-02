iRobot ve Google Akıllı Evler İçin Güçlerini Birleştiriyor

iRobot firmasının Roomba adlı akıllı vakumlu temizleyicileri, aslında sanıldığından çok daha akıllı. Çünkü bu cihazlar evinizin tam bir haritasını oluşturarak her bir bölgenin çok daha etkin bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Üstelik bu cihazlar, farklı zamanlarda farklı odaları temizlemenize de imkan tanıyor.

iRobot firması, Google ile bir ortaklık yapıldığını ve bu ortaklığın Google Assistant entegrasyonuyla birlikte başladığını duyurdu. Bu sayede artık Roomba’ya sesli komut vererek evinizin tamamını ya da istediğiniz herhangi bir odayı temizletebilirsiniz.

Gelecekte entegre edilecek olan haritalama sistemiyle Roomba, akıllı cihazlarınızın tam olarak nerede olduğunun belirlenmesi, kurulum ve otomasyonun daha kolay ve daha akıllı hale getirilmesi gibi şeyleri içerebilir. Firmanın bu konuda şimdilik belirli bir planı yok ancak gelecekte bu tarz entegrasyonlar olacak.

Akıllı temizlik cihazı Roomba’nın, evinizin tüm yerleşim planını biliyor olması başlı başına bir güvenlik meselesiyken, Google’ın da bunu biliyor olması daha büyük bir güvenlik tehlikesi doğuruyor.

Dolayısıyla tüm bu yeni özellikler Roomba’ya entegre edilecek ancak Google bu bilgileri reklam ya da diğer hizmetler için kullanmayacağına dair söz veriyor. Sonuç olarak gelişen teknolojiyle birlikte evlerimizin de giderek daha akıllı hale geldiğini görüyoruz ve bu gayet mantıklı bir adım gibi görünüyor.