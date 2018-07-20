Iron Fist, İkinci Sezonu ile 7 Eylül'de Geri Dönüyor

Marvel, San Diego’da düzenlenen 2018 Comic-Con-International etkinliğinde, Iron Fist’in ikinci sezonu ile 7 Eylül’de Netflix’e döneceğini duyurdu.

Her yıl çizgi roman dünyasını bir araya getiren Comic-Con, bilim kurgu yayınlarından oyunlara, yeni dizilerden piyasaya çıkmayı bekleyen filmlere kadar birçok önemli gelişmenin habercisi oluyor.

Her geçen yıl büyüyen organizasyona bu sene de oldukça güçlü bir şekilde katılan Marvel, Iron Fist hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. ABD’li şirket, ilk sezonuyla Netflix’te önemli bir başarı yakalayan süper kahramanımızın, 7 Eylül’de geri döneceğini duyurdu.

Müjdeli haberi yaklaşık 57 saniyelik bir teaser ile veren Marvel, New York şehrinin sokaklarında suçla savaşan Danny Rand (Finn Jones), nam-ı diğer Iron Fist’in yeni sezonda işinin çok daha zor olacağının sinyallerini veriyor.

Iron Fist; The Defenders, Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage’in ardından ikinci sezonuyla boy gösterecek bir başka Marvel-Netflix ortaklığı olacak.

Tabii Iron Fist için her şey tozpembe değil. Zira dizi, Netflix’te en çok izlenen Marvel yapımlarından biri olmasına rağmen, sıkıcı aksiyon sahneleri, olay kurgusu, karakterizasyonu ve diyaloglarıyla eleştirmenler tarafından iyi karşılanmamıştı. Umuyoruz ki Marvel bu eleştirilerin bir ksımını dikkate alır ve çok daha iyi bir Iron Fist’i karşımıza çıkarır.

Aynı adı taşıyan Marvel Comics karakterine dayanan ve Scott Buck tarafından Netflix için uyarlanan Iron Fist, ikinci sezonu ile 7 Eylül'de yayınlanacak.

