Iron Harvest, Epic Games Store'da Ertelendi

Gerçek Zamanlı Strateji oyunu, dün itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunuldu. PC platformunda GOG ve Steam mağazalarında mevut olan Iron Harvest, Epic Games Store için ertelendi.

Iron Harvest, KING Art tarafından geliştirilmiş ve Deep Silver tarafından da yayınlanmış olan klasik bir gerçek zamanlı strateji oyunu oluyor. 1 Eylül 2020 yani dün itibarıyla satışa sunuldu. 1920'li yıllarda ve Büyük Savaş sona erdiği bir zamanda geçen Iron Harvest, alternatif bir gerçekçilik ile karşımıza çıkıyor.

Avrupa bölgesinin Büyük Savaş sonrasında yaralarını sarmaya çalıştığı dönemde, gelenek bilimsel ve teknolojik ile çatışma halindedir. Şehirler yeniden inşa edilirken ve kırsal bölgelerde de Iron Harvest çağı başlamıştır. Ne var ki tam da kargaşanın ortasındayken, yeni bir tehdidin ortaya çıkması ile Avrupa bölgesinin varlığı riske girmiştir. Gizli güçler, şehirlerin istikrarını ortadan kaldırmak, dünyayı bir kez daha felakete sürüklemek ve kontrolü devralmak amacındadır.

Oyunda üç senaryo boyunca yirmi görev bekleyecek. Bu bağlamda da üç farklı toplulukta, kırktan fazla ve her birinin kendisine özgü yetenekleri olduğu dokuz kahramanı yönetebiliyorsunuz. Senaryo görevlerini kooperatif olarak bir arkadaşınızla oynamanız da mümkün oluyor. Ayrıca rekabete dayalı çok oyunculu mod ile çok sayıda harita üzerinde tek başınıza veya yine bir arkadaşınızla kooperatif olarak diğer oyunculara karşı mücadele edebiliyorsunuz.

Iron Harvest şu anda Steam ve GOG üzerinden Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle satışa sunuldu. Ne var ki Epic Games Store kullanıcılarının bir süreliğine beklemeleri gerekecek.

2020 yılının oyun üzerinde çalışan tüm ekipler için zorlu bir yıl olduğunu belirten Koch Media, farklı bir durumdan dolayı oyunun Epic Games Store kullanıcılarıyla buluşması zaman alacağını dile getirmiş. Yaşanan bu nahoş durumdan dolayı özür dileyen şirket, dileyen kullanıcıların ön-siparişlerini iptal edip de para iadesi alabileceklerini de sözlerine eklemiş.

The year 2020 has been a challenge for all teams working on #IronHarvest.

Due to the unique situation the game is not yet ready to launch on the @EpicGames Store. A full refund for pre-orders on EGS will be granted. We apologise for the situation.