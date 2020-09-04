Iron Harvest, Eylül Ayı İçerik Yol Haritası Ortaya Çıktı

Iron Harvest ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde satışa sunulan oyun için oyuncuları sevindirecek bir duyuru yapıldı. Bu ay için Iron Harvest içerik yol haritası detaylandırıldı.

Deep Silver ve KING Art, Gerçek Zamanlı Strateji türündeki Iron Harvest oyununu 1 Eylül 2020 itibarıyla PlayStation 4, Xbox One ve Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle PC (GOG ve Steam) için satışa sunmuşlardı.

Hikaye, Büyük Savaş sonrasındaki 1920'li yıllarda geçiyor. Alternatif gerçekçilik sunulduğu oyunda, Iron Harvest çağına girildikten sonra Avrupa bölgesi yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Ne var ki bir yanda şehirler yeniden inşa edilirken, aynı zamanda gelenekler ile bilimsel ve teknolojik gelişimler çatışma halindedir. Bölgedeki kargaşa devam ederken, yeni bir tehdit ortaya çıkar ve Avrupa bölgesinin varlığını riske atar. Bu tehdidin arkasındaki gizli güçler, öncelikle şehirlerin istikrarını ortadan kaldırmak ve sonrasında da dünyayı bir kez daha felakete sürüklemek ve kontrolü devralmak amacındadır.

Bu Ayın Iron Harvest İçerik Yol Haritası Neler Getirecek?

Başarılı bir çıkış yapan ve oyuncular tarafından büyük bir zevklenen Iron Harvest için yeni bir açıklama yapan Deep Silver ve KING Art, bu ay içerisinde yayınlanacak olan içeriklerin yol haritasını paylaştı.

Belirtilene göre, önümüzdeki hafta içinde üçe üç bir harita ve senaryo görevleri için kooperatif modu desteği getirilecek. Takip eden haftalarda ise teke tek ve ikiye iki oynayabileceğiniz iki yeni harita, sıralamalı mod ve Auto Cast yetenekler gibi yenilikler ile Iron Harvest oyunu zenginleşmeye devam edecek.

Bakalım önümüzdeki aylarda Gerçek Zamanlı Strateji oyunu için daha başka ne gibi yeni içerikler sunulacak. Büyük bir merakla beklemede olacağız.