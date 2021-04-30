Tam kapanmaya geçtiğimiz bu günlerde, hafta sonunu oyuncular olarak keyifli bir şekilde geçirme fırsatı doğdu. Deep Silver ve KING Art tarafından yapılan duyuru ile Iron Harvest hafta sonunda ücretsiz oynanabilecek. Eğer strateji türünü seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın deriz.

KING Art tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından da yayınlanmış olan Iron Harvest, geçtiğimiz yılın Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Yirmiden fazla görevin olduğu üç farklı topluluk ile üç farklı ana senaryosu ve zengin çok oyunculu ve kooperatif modları olan klasik Gerçek Zamanlı Strateji türündeki oyun, hem eleştirmenlerin hem de oyuncuların takdirini toplamıştı.

Hikaye, Büyük Savaş sonrasındaki 1920'li yıllarda geçiyor. Alternatif gerçekçiliğin sunulduğu oyunda, Iron Harvest çağına girildikten sonra Avrupa bölgesi yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Ne var ki bir yanda şehirler yeniden inşa edilirken, aynı zamanda gelenekler ile bilimsel ve teknolojik gelişimler çatışma halindedir. Bölgedeki kargaşa devam ederken, yeni bir tehdit ortaya çıkar ve Avrupa bölgesinin varlığını riske atar. Bu tehdidin arkasındaki gizli güçler, öncelikle şehirlerin istikrarını ortadan kaldırmak ve sonrasında da dünyayı bir kez daha felakete sürüklemek ve kontrolü devralmak amacındadır.

Büyük savaş robotları dahil kırktan fazla farklı tipteki birimin ve kendilerine özgü yetenekleri ile dokuz farklı kahramanın olduğu oyunda, oynayış stilinize göre doğrudan veya gizli gizli hareket ederek saldırmak gibi farklı stratejiler uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca ana senaryo modunu kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınız ile oynayabilmeniz de mümkün oluyor.

Ücretsiz Iron Harvest Fırsatını Kaçırmayın!

Çıkışından bu yana tam anlamıyla içerik desteği sunulan oyun, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü TSİ 20:00 sıralarında son bulacak olan bu programda, kısıtlama olmaksızın deneyebiliyorsunuz.

Eğer deneme süresi boyunca Iron Harvest sizi memnun ederse, aynı gün sona erecek olan indirimler de söz konusu. Öyle ki oyunun standart sürümü % 50 indirimle 46 TL, mini senaryo ve büyük bir eklentinin olduğu Deluxe sürümü de aynı oranda indirimle 64 TL’ye satın almak mümkün olacak. Kaydettiğiniz ilerleme ve açtığınız her şey de tam sürüme aktarılacak.