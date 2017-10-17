Iron Maiden ve Angry Birds Bir Araya Geldi

Rovio’nun yetişkinlere yönelik hazırladığı oyunu Angry Birds Evolution, haziran ayında piyasaya sürülmüş ve kendine yeni bir kitle yaratmayı başarmıştı. Bugün yapılan açıklamayla sevilen oyuna Iron Maiden isimli metal müzik grubunun maskotunun da ekleneceği duyuruldu.

Tür olarak RPG yani rol yapma başlığı altına yerleştirebileceğimiz Angry Birds Evolution, diğer Angry Birds oyunlarından oldukça farklı bir yapıya sahipti. 100’den fazla kuşu kontrol edebildiğimiz yapımda amacımız seçtiğimiz kuşu geliştirmek, ona yeni özellikler eklemek ve yeri geldiğinde de onu evrimleştirerek, daha güçlü hale getirmekti. Her yeni evrimde başka güçler kazanan karakterimizle girdiğimiz sıra tabanlı savaşlar sonunda kazandığımız puanlarla da yeni malzemeler alabildiğimiz oyun, farklı dövüş sistemiyle de dikkat çekiyordu.

Finlandiyalı oyun geliştiricisi Rovio, bu değişik Angry Birds oyununa, nedendir bilinmez, Iron Maiden’ın maskotunu ekleme kararı aldı. Grubun albümlerinin kapaklarında görmeye alışık olduğumuz Eddie’yı biraz daha kuşa benzeterek değiştiren stüdyo, 18 Ekim’den itibaren Angry Birds Evolution’da yeni karakterin oynanabileceğini açıkladı. Görsellerden de anladığınız üzere oldukça korkutucu bir karakter olan ve Bacon A.Ş.’nin domuzlarının bir hayli canını yakacak yeni kuşumuzun tanıtım videosunuysa hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.