Iron Man'in Hesabı Hacklendi!

Pek çoğumuzun Iron Man rolü ile tanıdığı Robert Downey Jr'ın Instagram hesabı, korsanlar tarafından ele geçirildi.

Son zamanlarda pek çok ünlü, kullandığı sosyal medya hesabının çalınması sorunu ile karşılaşıyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in yaşadığı problemin ardından, benzer bir sorunu yaşayan ünlülerden birisi de Robert Downey Jr oldu. Jr'ın Instagram hesabını ele geçiren korsanlar, takipçi verilerinin gizliliğini tehlikeye atabilecek gönderiler paylaştı.

Ele geçirilen hesaptan sahte bir çekiliş ilanı yayınlayan korsanlar, kullanıcıları hikayede bulunan linke tıklamaları için yönlendirdi. Kullanıcı verilerini tehlikeye atabilecek ya da alternatif zararlarla sonuçlanabilecek olan bu linkin paylaşılması, takipçilerin de dikkatini çekti.

Korsanların hesaba bağlı e-posta adresini değiştirmesi nedeniyle hesabı geri almakta zorlanan sosyal medya yöneticileri, uzun uğraşlar sonrası hesabı tekrardan kontrol altına almayı başardı. Bununla birlikte hesabın nasıl ele geçirildiği ve e-posta adresinin nasıl değiştirildiği ise hala bilinmiyor.