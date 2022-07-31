Iron Man Yönetmeni, Avengers: Endgame'in Finalini Değiştirmeye Çalışmış

Iron Man yönetmeni Jon Favreau istediğini yapabilseydi görünüşe göre Tony Stark hâlâ hayatta olacaktı. Vanity Fair'in "Notes on a Scene" serisinin son bölümünde Joe ve Anthony Russo, yönettikleri filmlerden en unutulmaz sahnelerden birkaçını konuştular.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde sahnelerden biri Avengers: Endgame'de Iron Man'in ölümüydü. Kardeşler, kararı ilk duyduğunda Favreau'nun Iron Man'i öldürme fikrini desteklemediğini söylüyor.

Endgame sahnesinin yazımı sırasında, Russo kardeşler tatmin edici bir final için ne kadar baskı hissettiklerinden bahsettiler. Anthony, "Baskının bir kısmı, senaryoyu okuduktan sonra bizi arayan ve 'Siz gerçekten Iron Man'i öldürecek misiniz?' diyen Jon Favreau'dan geldi." dedi.

"Favreau'nun bizi karardan vazgeçirmeye çalıştığını hatırlıyorum. 'Bunu yapamazsınız, bu insanları mahvedecek ve onların film bitmeden salondan çıkmasını istemezsiniz' dedi. Biz yine de yaptık."

Jon Favreau'nun Bu Karardan Vazgeçirmeye Çalışması Sürpriz Değil

Favreau'nun tepkisi, Robert Downey Jr'ın karakterinin yanı sıra MCU'nun kurulmasına yardımcı olduğu göz önüne alındığında kesinlikle anlaşılabilir bir durum. Sadece Iron Man ve Iron Man 2'yi yönetmekle kalmadı, aynı zamanda birkaç MCU filminde ve şovunda da yer aldı. Hayranların yaptığı gibi onun da karaktere kesinlikle duygusal bir bağlılığı var.

Peki siz bu kararın doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce Iron Man ölmese filmin finali daha etkileyici olabilir miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.