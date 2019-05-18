İş Arayanlar Dikkat: Hackerlar Paranızı Çalabilir

Siber dolandırıcıların bu seferki hedefinde belki de en mağdur kesimlerden birisi bulunuyor. Büyük şirketlerde iş arayanların başı son dönemlerde onları dolandırmak isteyen hackerlarla dertte.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan 888’li hat dolandırıcılığı yepyeni türlerle vatandaşların cüzdanını boşaltmaya devam ediyor. Kaspersky Lab uzmanları 2019’un ilk çeyreğinde Spam olarak tanımlanabilecek e-postalarda artış gördüler. Ortaya çıkan bu artışlar, dolandırıcıların nasıl bir yol izlediği ile ilgili bazı ipuçları veriyor.

İş arayanlar e-posta ile dolandırılıyor

2019 Q1 Spam ve Kimlik Avı raporunda, son derece ilginç bulgulara yer verildi. Raporda hackerların, iş arayanları dolandırmak için e-postalarına mail attıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcılar son derece prestijli ve büyük olan şirketlerin ismini kullanarak, iş arayan kişilere insan kaynakları departmanı gibi mail attılar. Atılan bu maillerden sonra iş arayan kişiler bağlantılara tıklayınca zararlı word yazılımları bilgisayarlarına yüklendi. Bu zararlı yazılımlar, bilgisayarlara kayıtlı banka hesaplarından para çekerek mağduriyet yarattı.

Kaspersky Lab Araştırmacısı Maria Vergelis, “Dolandırıcıların büyük ve tanınmış şirketlerin adlarını kullandığına sıkça şahit oluyoruz. Bunu insanların güvenini kazanıp kötü amaçlarını gerçekleştirmek için tercih ediyorlar. Ünlü ve itibarlı markalar da kendi kimliklerine bürünen bu dolandırıcıların kurbanı oluyor. Kötü niyetli bu kişiler, hiçbir şeyden kuşkulanmayan kullanıcıları bilgisayarlarına zararlı yazılım indirmeleri için kandırıyor. Tanınmış işe alım ajansları ve saygın şirketlerin adlarının kullanılması bu saldırıyı daha da etkili hale getiriyor. Kullanıcılar, iş teklifinin gerçek olup olmadığını anlamak için e-posta adres satırında hata olup olmadığını kontrol etmeli.” ifadelerine yer verdi.

Size gelen mailler konusunda artık daha dikkatli olmanızı öneriyoruz.