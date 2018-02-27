İş Arayanlara 10 Bin Liralık Kupon Verilecek

İŞKUR, başta bilişim sektörü olmak üzere şirketlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak adına kupon modeli geliştirdi. Yeni modelde, çeşitli eğitimler almak isteyen gençlere 10 bin liralık kuponlar verilecek ve bu kuponlar çeşitli eğitim kurumlarında kullanılabilecek.

İŞKUR, bugüne kadar düzenlediği eğitim programlarıyla uzmanlık gerektiren işler için istihdam yaratmak için çaba gösteriyor ve bu kapsamda eğitimler düzenliyordu. Bu eğitimlerin bazı alanlarda yetersiz kaldığını gören kurum, kupon sistemi geliştirdi.

2 yıl boyunca devam edecek olan proje kapsamında, isteyen gençlerin 8 ay boyunca eğitim almasını sağlayacak olan İŞKUR, 10 bin liralık kuponlar verme kararı aldı. Uygulama kapsamında, istihdam ve eğitim sisteminin içinde olmayan gençlerin, özellikle bilişim sektöründe kendilerini geliştirmeleri için harekete geçen iş bulma kurumu, çeşitli eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanan 10 bin liralık kuponlar dağıtacağını açıkladı.

Gençlerin devletin desteklediği alanlarda çalışabilmeleri için hazırlanan projede, kuponların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilen eğitim kurumlarında kullanılabileceği söylenirken, kupon sisteminin koordinasyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Nisan ayında başlayacak sistemle birlikte, özellikle bilişim sektöründe kendini geliştirmek isteyen gençler öncelikle İŞKUR’a başvuracaklar. Ardından İŞKUR’da bulunmayan bir eğitimi almak isteyen gençler, aldıkları 10 bin liralık kuponlarla birlikte çeşitli kurslara giderek, kuponları yardımıyla ücretsiz olarak eğitim alıp, kendilerini çeşitli alanlarda geliştirebilecekler. Bu yolla istihdam ihtiyacı olan kurumlarda iş bulma imkânı yakalayacak olan gençler, devletin desteklediği alanlardaki açıkları da kapatmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise şöyle konuştu: “Yeni uygulamaya, ilk olarak bilişim sektöründe başlanacak. İlk etapta bu alana yönelik eleman yetiştirilecek. Ardından diğer sektörleri de kapsayacak. Eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Gençlerin yapacağı tüm masrafları devlet üstlenecek. 10 bin liraya kadar ulaşan kupon sistemiyle de uygulama desteklenecek. Eğitim alacak gençler, İŞKUR’a üye olacak.”