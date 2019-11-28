İş Bankası'ndan Oyunculara Özel Kart: Maximum Gaming

Türkiye İş Bankası oyunculara özel kart çıkardı. Maximum Gaming isimli karta 15 yaş ve üstü tüm oyunseverlerin sahip olabilecek.

Ön Ödemeli Maximum Gaming Kart Duyuruldu!

İş Bankası'nın yeni duyurduğu ön ödemeli kart ile yapılan e-ticaret alışverişlerinden %5 Gaming Puan kazanılmakta. Kazanılan puanlar Maximum Mobil’deki Dijital Kod Market’ten oyun kodu alımında ve Yemeksepeti siparişlerinde geçerli olmakta.

Maximum Gaming karta sahip olmak için banka müşterisi olmaya gerek yok. Maximum Mobil üzerinden Maximum Gaming kart başvurusu kolayca yapılabilmekte. Başvuru yapıldıktan sonra sanal kart uygulamada saniyeler içerisinde görünmekte. Fiziki kartı almak için başvuru esnasında fiziksel kart istiyorum diye belirtmeniz gerekiyor.

Maximum Gaming kartın yükleme limiti 750 TL. Toplam yüklü para tutarı 750 TL’yi aşamamakta. Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 300 TL’yi aşamamakta. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yaptığı açıklamada yeni ürün ve hizmet çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Maximum Gaming kart hakkında daha fazla bilgiye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oyuncuların Maximum Gaming kartı severek kullanması bekleniyor.