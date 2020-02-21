İş Bulma Duası Google'da En Çok Arananlar Listesinde!

Artan işsizlik oranı Google'a da yansıdı. Vatandaşlar Google üzerinden iş bulma duası aramaya başladı. İş bulma duası Google'a en çok aratılan kelimeler arasında yerini aldı.

Google'da En Çok Aratılan İş Bulma Duası Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle genç işsizlik oranı 2019 ağustosunda yüzde 27,4’e ulaştı. Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 160 bin kişi 1 yıldan uzun süredir iş aramasına rağmen bulamıyor. Ekim ve kasım aylarında daha önce iş arayan 337 bin kadın iş aramaktan vazgeçerek ev işleriyle uğraşmaya başladı. 83 milyonluk ülkede sadece 28,5 milyon kişi istihdamda.

Ülkemizde Kasım ayında işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Durum böyle olunca vatandaşın işi de dualara kaldı. İnternet siteleri ve Youtube kanalları iş bulma duası hakkında içerikler üretmeye başladı. YouTube'da yer alan videolarda iş bulma duası hakkında 2 gün zikir çekilmeli, ilk gün 990 defa 'Allahu Yü’ti Mülkehu Men Yaşa' denmeli, ikinci gün ise 1150 defa 'Malikü’l-Mülki Tü’ti’l Mülke' denmeli yazmakta.

Youtube’da iş bulma duası aramasında en çok izlenen video 4 yılda tam olarak 4.9 milyon kez görüntülenmiş. Sizler Google'da iş bulma duasının bu kadar çok aratılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!