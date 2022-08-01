TÜİK, İş Bulma Süresi En Kısa ve En Yüksek Maaşlı Bölümleri Açıkladı
TÜİK tarafından paylaşılan bir rapor, iş bulma süresi en kısa ve en yüksek maaşlı bölümleri gözler önüne serdi. İşte TÜİK'in paylaştığı raporun ayrıntıları!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" isimli raporla beraber iş bulma süresi en kısa ve en yüksek maaşlı bölümler belli oldu. Yayımlanan rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
İş bulma Süresi En Kısa Bölümler Listesi
- Dil ve konuşma terapisi (2,4 ay) - Lisans
- Güvenlik bilimleri (3 ay) - Lisans
- Görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay) - Lisans
- Zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) - Lisans
- İşitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) - Lisans
- Uçak gövde bakım (1 ay) - Önlisans
- Polis meslek eğitimi (2,9 ay) - Önlisans
- Paramedik (3,3 ay) - Önlisans
- Kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) - Önlisans
- Mekatronik teknolojisi (5,8 ay) - Önlisans
TÜİK tarafından paylaşılan Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021 raporu ile beraber lisans ve ön lisans bölümleri ile ilgili oldukça önemli istatistiki bilgiler belli oldu. Ortalama iş bulma süresinin lisans mezunlarında 13,6 ay, ön lisans mezunlarında ise 14,8 ay olduğu açıklandı.
İlk iş bulma süresi ortalamasının en kısa olduğu beş lisans bölümü arasında dil ve konuşma terapisi, güvenlik bilimleri, görme engelliler öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği ve işitme engelliler öğretmenliği yer alıyor.
İlk iş bulma süresi ortalamasının en kısa olduğu beş ön lisans bölümü arasında uçak gövde bakım, polis meslek eğitimi, paramedik, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması ve mekatronik teknolojisi bulunuyor.
En Yüksek Maaşlı Bölümler Listesi
- Pilotaj - Lisans
- Havacılık ve uzay mühendisliği - Lisans
- Gemi makineleri işletme mühendisliği - Lisans
- Matematik mühendisliği - Lisans
- Uçak mühendisliği - Lisans
- Polis meslek eğitimi - Önlisans
- Tarım - Önlisans
- Perakende satış ve mağaza yönetimi - Önlisans
- Marka iletişimi - Önlisans
- Ev idaresi - Önlisans
Aylık ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümleri arasında pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği yer alıyor.
Aylık ortalama kazancı en yüksek ön lisans bölümleri ise polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ve ev idaresi olarak açıklandı.
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