TÜİK, İş Bulma Süresi En Kısa ve En Yüksek Maaşlı Bölümleri Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" isimli raporla beraber iş bulma süresi en kısa ve en yüksek maaşlı bölümler belli oldu. Yayımlanan rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İş bulma Süresi En Kısa Bölümler Listesi

Dil ve konuşma terapisi (2,4 ay) - Lisans

Güvenlik bilimleri (3 ay) - Lisans

Görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay) - Lisans

Zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) - Lisans

İşitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) - Lisans

Uçak gövde bakım (1 ay) - Önlisans

Polis meslek eğitimi (2,9 ay) - Önlisans

Paramedik (3,3 ay) - Önlisans

Kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) - Önlisans

Mekatronik teknolojisi (5,8 ay) - Önlisans

TÜİK tarafından paylaşılan Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021 raporu ile beraber lisans ve ön lisans bölümleri ile ilgili oldukça önemli istatistiki bilgiler belli oldu. Ortalama iş bulma süresinin lisans mezunlarında 13,6 ay, ön lisans mezunlarında ise 14,8 ay olduğu açıklandı.

İlk iş bulma süresi ortalamasının en kısa olduğu beş lisans bölümü arasında dil ve konuşma terapisi, güvenlik bilimleri, görme engelliler öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği ve işitme engelliler öğretmenliği yer alıyor.

İlk iş bulma süresi ortalamasının en kısa olduğu beş ön lisans bölümü arasında uçak gövde bakım, polis meslek eğitimi, paramedik, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması ve mekatronik teknolojisi bulunuyor.

En Yüksek Maaşlı Bölümler Listesi

Pilotaj - Lisans

Havacılık ve uzay mühendisliği - Lisans

Gemi makineleri işletme mühendisliği - Lisans

Matematik mühendisliği - Lisans

Uçak mühendisliği - Lisans

Polis meslek eğitimi - Önlisans

Tarım - Önlisans

Perakende satış ve mağaza yönetimi - Önlisans

Marka iletişimi - Önlisans

Ev idaresi - Önlisans

Aylık ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümleri arasında pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği yer alıyor.

Aylık ortalama kazancı en yüksek ön lisans bölümleri ise polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ve ev idaresi olarak açıklandı.