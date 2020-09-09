Şirketlerin İş Gücünün Yarısını Mobil Çalışanlar Oluşturacak

Strategy Analytics’in çalışması 2022 yılına kadar iş gücünün yüzde 42,5’inin mobil çalışanlardan oluşacağını gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan çalışmanın çalışan başına yılda ortalama 11 bin dolarlık tasarruflar sağlayacağı yönünde.

Esnek veya uzaktan çalışma, verimliliğin ve çevikliğin artırılıp sabit genel giderlerin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyor. Özellikle Koronavirüs pandemisiyle birlikte artan evden çalışma ihtiyacı pek çok şirketin ofisleri bırakıp uzaktan çalışma modeline geçmesine sebep oldu.

2022'ye kadar mobil çalışma oranı tavan yapacak

Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalmasıyla mobil çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun kullanıcıların da bu çalışmalardan memnun olduğunu söylüyor.

“Yapılan araştırmalar, geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğini ve bu değişimin kalıcı olacağını gösteriyor. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz."

Ayrıca evden çalışma süreciyle birlikte müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin gizlilik şartları gözetilerek hedef sisteme aktarılmasında, görsel veri ile bildirim sağlanması gereken süreçlerde, gizli müşteri çalışmalarında ve görsel belgeleme gerçekleştiren kurumların saha çalışmaları daha titiz bir şekilde sürdürülüyor.