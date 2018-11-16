İş ve Oyun İçin Tasarlanan Razer BlackWidow Lite Klavye Tanıtıldı

Dünyanın en iyi donanım üreticilerinden bir tanesi olan Razer, yeni mekanik klavye modelini tanıttı. Razer Blackwidow Lite adı verilen yeni ürünün, hem oyun oynarken hem de ofis ortamında sessize yakın mekanik klavye deneyimi sunduğu söylendi. Oyuncular için ürettiği yüksek kaliteli ürünlerle bildiğimiz Razer, tasarımıyla büyüleyen yeni mekanik klavyesini gösterdi. Hem iş hem de oyun için tasarlandığı dile getirilen klavyenin, Razer Turuncu Mekanik Anahtar kullandığı, bu yolla sessize yakın performans sunduğu belirtildi.

Mümkün olan en iyi yazma ve oyun deneyimini sunmaya çalışan Razer BlackWidow Lite, dayanıklılığıyla da ön plana çıktı. 80 milyon kadar tuş vuruş dayanıklılığı barındıran klavye, ekstra ses yalıtımı ve performans için ayrı o-ring’ler ile donanım durumda.

Razer’ın performans-üretkenlik alanındaki çevre birimlerinde Razer Atheris ve Razer Goliathus Mobile Stealth’e katılan BlackWidow Lite, Razer Blade Stealth dizüstü bilgisayarı, Razer Phone 2 ve Razer HammerHead USB-C ANC kulaklıkları gibi şirketin diğer özellik yüklü çalışma gruplarını tamamlıyor.

Razer'ın kurucu ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Hem oynamasını bilen hem de sıkı şalışan bir ekibiz. Günlük hayatlarımızın üçte biri masaların önünde harcanıyor, bu yüzden yazarken kendinizi harika hissettiren bir klavyeyi deneyimlemenizi istiyoruz. BlackWidow Lite, iş ve oyun için mükemmel bir arkadaş olmak üzere tasarlandı” dedi.

Kuzey Amerika'da 89.99 dolar, Avrupa'da ise 99.99 euro fiyat etiketiyle satılacağı söylenen klavyenin, Türkiye'deki fiyatının ne olacağıysa henüz belli değil.