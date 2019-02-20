İş ve Yatırım Dünyası İTÜ GOBİ 2019'da Bir Araya Gelecek

Düzenlendiği ilk yıl en iyi uluslararası öğrenci organizasyonu ödülü alması ile ön plana çıkan İTÜ GOBİ, ziyaretçileri ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenlenecek olan İTÜ GOBİ 2019 ile her zaman olduğu gibi iş ve yatırım dünyası bir araya geliyor.

Birbirinden başarılı isimlerin bir araya geldikleri ve deneyimlerini aktardıkları İTÜ GOBİ, ilk olarak 2008 yılında düzenlenmişti. 2008 yılından bu yana her sene düzenlenmeye devam eden, İstanbul Teknik Üniversitesi Global Opportunities in Business and Investment (İTÜ GOBİ) etkinliğinin bu sene 3 - 6 Mart tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenleneceği duyuruldu.

Dünyanın 42 farklı ülkesinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 5000 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi planlayan etkinliğin, önemli katılımcıların konuşmalarına ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Organizatörleri tarafından etkinlik şöyle tanıtıldı: “Dört gün boyunca devam edecek olan bu dev zirvenin ilk günü görkemli bir açılış gecesi ile başlıyor! Her sene olduğu gibi GOBI’de Türkiye ve İstanbul tanıtımı esas alınarak, gezi ve sosyal aktiviteler ile her üniversite öğrencisinin, hayatı boyunca unutamayacağı bir hafta yaşatılacak. Panellerden sonra her gece, İstanbul’un en elit eğlence mekânlarında çeşitli aktiviteler düzenlenip Türk kültürünü tanıtmasının yanında, International Night gibi etkinlikleriyle farklı kültürlerin de kendilerini tanıtması için fırsat sağlayacaktır. Bu yönüyle iş dünyasıyla öğrenciler arasında kurduğu köprünün yanı sıra farklı kültürlerin kaynaşmasında ve etkileşiminde GOBI önemli bir role sahip oluyor. Her yıl dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce yabancı öğrenciyi ağırlayan GOBI, bu yıl katılımcılarına ‘GOBIfest’ ile farklı bir eğlence sunmaya hazırlanıyor. Dorock XL Beşiktaş destekleriyle hazırlanan Evren Can Gündüz konseri ve sonrasında sevilen DJ Ali Taş ile 90’lar partisi ile devam edecek gecede sınırsız eğlenceyi kaçırmayın.”

İTÜ GOBİ 2019 konuşmacıları

Birçok önemli şirketin temsilcilerinin yer alacağı etkinlik sırasında önemli iş insanlarının konuşma yapacağı da aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Konuşma yapacağı söylenen isimler ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Kaan Terzioğlu - Turkcell CEO

Sadettin Saran - Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Oğuz Uçanlar - McDonald's CEO

Dr. Yılmaz Argüden – ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu

Steven Young - Bosch Türkiye ve Ortadoğu CEO

Hakan Alp - Yapı Kredi GMY

Acar Baltaş - Psikolog, akademisyen, yazar

Burcu Geriş - TAV CFO

Burak Başarır - Coca Cola CEO

Erdem Ertuna – DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Dereli – Tink Okulları Kurucu & CEO

Burak Gürcan – Grundfos Türkiye CEO

Haldun Dormen - Tiyatrocu