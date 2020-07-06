İşaret Dilini Çevirebilen Eldiven Geliştirildi

Gerçek zamanlı olarak işaret dilini konuşmaya çevirebilen eldiven, UCLA'daki bilim insanları tarafından test aşamasına sokuldu. Bu sayede konuşma ve duyma engelli insanların bir çevirmene ihtiyaç duymadan doğrudan iletişim kurmasının sağlanabileceği belirtildi.

İşaret dilini konuşmaya çevirebilen g iyilebilir cihaz, Amerikan İşaret Dilinde yapıldığı gibi her kelimeyi, ifadeyi veya harfi tanımlamak için dört parmak ve başparmak boyunca uzanan sensörlere sahip. Eldivenden alınan bu sinyaller kablosuz olarak bir akıllı telefona gönderiliyor ve el işaretlerini sözlü kelimelere çeviriyor.

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İşaret dilini çevirebilen eldiven nasıl çalışıyor?

Projenin geliştirildiği UCLA'daki bilim insanları inovasyonun engelli bireylerle daha kolay iletişim sağlanabileceğine inanıyorlar. Araştırmacı Jun Chen , "Bu işaret dilini kullanan kişilerin, başka birinin tercüme etmesine gerek kalmadan doğrudan iletişim kurmaları için kolay bir yol açmasını umuyoruz" diyor.