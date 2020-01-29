İşaret Dilini Sözlü Konuşmaya Çeviren Yapay Zeka Geliştirildi

Google Translate, bir dili başka bir dile çevirirken beklentimizin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Peki, Google Translate yazılı olmayan işaret dili gibi bir iletişim sistemini sözlü konuşmaya çevirebilir mi?

Google yaptığı açıklama ile işaret dilini hatasız şekilde çevirmeye çalıştıklarını ve bunu gerçekleştirecek yapay zeka sistemleri yazdıklarını açıkladı. Çeşitli kamera uygulamalarına entegre edilecek yapay zeka sayesinde, işaret dilinin sözlü konuşma diline aktarılmasının denendiği aktarıldı.

Geliştirilen yapay zeka sisteminin ne kadar ilerlediği henüz bilinmezken, Google tarafından çıkış tarihine dair detay verilmedi. Buna rağmen şirket, kısa süre içinde geliştirmelerin hepsini tamamlamak istediklerini belirtti.

İşaret dili tercümanının denenmeye çalışılması dahi akıllı telefonların geldiği noktayı bizlere gösterdi. Gerçek zamanlı yoğun işlemler kullanarak çalıştığı tahmin edilen sistemin, telefonlara yönelik hazırlanması, akıllı telefonların gücünü tekrar gözler önüne sermiş oldu.

Google tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyleydi: "Bu teknolojiyi daha sağlam ve istikrarlı bir izleme ile genişletmeyi, güvenilir bir şekilde tespit edebileceğimiz hareket miktarını artırmayı ve zamanla ortaya çıkan dinamik hareketleri desteklemeyi planlıyoruz. Bu teknolojinin yayınlanmasının, araştırma ve geliştirici topluluğunun üyeleri tarafından yeni yaratıcı fikirlere ve uygulamalara bir itici güç sağlayabileceğine inanıyoruz."