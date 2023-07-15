Wi-Fi Devri Sona Eriyor: Işık Hızında İnternet Li-Fi Geliyor!

Wi-Fi'nin modası görünüşe göre geçmeye başlıyor. Li-Fi ile daha hızlı ve daha güvenli kablosuz bağlantı çok yakında hizmete sunulabilir.

Wi-Fi'den sorumlu IEEE standartlar kurumu, kablosuz sinyaller yerine kızılötesi ışık kullanan Li-Fi için 802.11bb ışık iletişim standardını tanıttı. Li-Fi, Wi-Fi'den 100 kata kadar daha hızlı olabilen ışık tabanlı kablosuz optik bağlantı sunarak 1Gbps'yi aşan hızlar sağlıyor.

Li-Fi, ışık sinyallerini kullanarak radyo parazitini ortadan kaldırıyor ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin G.9991 standardına rakip bir standarda sahip.

Li-Fi Yakında Yeni Standart Olabilir

Signify ve pureLiFi gibi şirketler şimdiden bu standartlara uygun ürünler geliştirdi. pureLiFi'nin 802.11bb standartlarını karşılayan Light Antenna One sistemi akıllı telefonlara entegre edilebiliyor ve 1Gbps kadar yüksek veri hızlarına ulaşabiliyor.

Ayrıca Li-Fi'nin yüksek veri hızları Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve oyun cihazları için ideal ve aynı zamanda düşük gecikme süreleri vaat ediyor.

Tüm bunlar Li-Fi için sadece bir başlangıç ve birkaç yıl içinde Wi-Fi standart hâle gelebilir.