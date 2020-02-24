Işık Hızında Meteorlar Dünya'ya Çarpıyor

Dünya uzun bir süredir uzaydan gelen taşlara ve kaya parçalarına maruz kalıyor. Bundan kısa bir süre önce, ışık hızına yakın hızlara sahip ancak boyutları oldukça küçük olan parçacıklar Dünyaya gelmiş olabilir.

Milyarlarca yıldır uzaydan gelen pek çok taş parçası Dünya'ya isabet etti. Bu taşlar bazen gezegene çarparken bazen de çok yakınından geçip atmosfere düştü. Gezegenimize çok büyük göktaşları pek fazla isabet etmiyor. Bunun yerine küçük yapılarda göktaşları dünyaya değiyor.

Işık hızında meteorlar süpernova kaynaklı olabilir

Amir Siraj ve Prof. Abraham Loeb Harvard astronomları olarak biliniyor. Onların yeni çalışmasına göre atmosferimiz; her yıl oldukça hızlı olan fakat boyutları 1 mm ile 10 cm arasında değişen parçacıklarla karşı karşıya kalıyor olabilir.

Bu meteorlar, yakın bir bölgede gerçekleşen bir süpernovadan sonra ortaya çıkmış gibi görünüyor. Parçaların hızları ise ses hızının birkaç bin katından ışık hızına yakın seviyelere kadar ilerliyor. Bu durum atmosfer için son derece zorlayıcı koşullar yaratıyor.

Bilim insanları, elde edilen bulgulara göre geçmişte en az bir süpernova patlaması sonrasında Dünya’ya ağır elementlerin yağdığını fark etti. Bu patlamalar, aynı zamanda önemli miktarda tozu da uzaya saçıyor ve bu parçalar rölativistik hızlara henüz geçiş yapamıyor.