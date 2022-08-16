Adidas Işık ile Şarj Olan Kablosuz Kulaklıklarını Tanıttı

Spor malzemeleri konusunda dünyanın en önde gelen markalarından biri olan Adidas, profesyonellere özel güneş enerjisiyle çalışabilen kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Adidas RPT-02 SOL adıyla satışa sunulacak kulaklık, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde ışık olan her ortamda şarj olabiliyor.

Daha önce piyasaya sürülen RPT-01 modeli kablosuz kulaklık, özellikle 40 saatlik ömrüyle öne çıkıyordu. Eski tasarımı yeni bir teknolojiyle güçlendirerek kulaklığın batarya süresini artırmayı amaçlayan Adidas, yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Yatak Odanızın Işığında Dahi Şarj Olabilir!

İsveçli güneş enerjisi teknolojisi firması Exeger tarafından üretilen Powerfoyle adlı oldukça esnek yapıya sahip güneş panellerinden üretilen kulaklığın dış yüzeyi, ışık olan her ortamda otomatik olarak şarj oluyor. Son derece verimli olan bu teknoloji sayesinde yatak odanızın ışığında dahi kulaklığınızın şarjının artığını görmeniz mümkün hale geliyor. Ayrıca kulaklığın şarj için en iyi ışık alan bölgeyi gösteren bir sistemi de bulunuyor. Tabii ki ışık olmayan bir ortamda USB-C kablosuyla RPT-02 SOL'u şarj etmek mümkün.

Yeni güneş paneli teknolojisi sayesinde eski nesle göre iki kat daha fazla, yani 80 saatlik kullanım ömrü sunan RPT-02, kablosuz kulaklık sektöründe bir devrim yaratabilir. Adidas'ın da kullandığı ve gittikçe yaygınlaşan serigrafi teknolojisinin telefonlardan arabalara kadar tüm sektörlerde zamanla yerini edineceği düşünülüyor. 23 Ağustos'ta çıkması planlanan RPT-02 SOL'un fiyatı 229 dolar olarak belirlendi.