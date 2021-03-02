Işıklı Elektronik Dövme Geliştirildi

Işıklı elektronik dövme üretildi. Geliştirilen akıllı dövmenin birçok kullanım alanı olabileceği söyleniyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen dövmeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Işıklı Elektronik Dövme Kullanım Alanları Neler?

University College London (UCL) ve İtalya Teknoloji Enstitüsünde görevli araştırmacılar, televizyon ve akıllı telefon ekranlarında yer alan ışık yayma teknolojisinden yararlanan akıllı dövme geliştirmeyi başardı. IndyTurk'teki habere göre organik ışık yayan diyotların (OLED) kullanıldığı teknoloji, su aracılığıyla yapılan geçici dövmelerle aynı biçimde yapılıyor.

OLED'ler geçici dövme kağıdının üzerine işleniyor. Bu işlemin ardından kağıt yüzeyinin üzerine baskı uygulanıyor ve ardından su sürülerek aktarılıyor. 2,3 mikrometre kalınlığındaki OLED cihazın devresinde iki elektrot arasında elektrolüminesans polimer yer alıyor. Elektrolüminesans polimer, elektrik alan uygulandığında ışık yayma işlemini gerçekleştiriyor. Elektrotlar ile ticari dövme kağıdının arasında yalıtkan bir madde mevcut.

Araştırmacılar, durumu Advanced Electronic Materials isimli hakemli mühüendislik dergisinde yer alan makale ile açıkladı .Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen dövmenin birden fazla kullanım alanı olabilir. Örneğin bir sporcu susadığında ya da güneş yanıklarından korunması gerektiğinde ışık yanmaya başlayabilir.

OLED teknolojisinin yer aldığı dövme, ürün paketlerinin veya meyvelerin üzerine uygulanabilir. Bu sayede dövme, bir ürünün son kullanma tarihi geçtiğinde ya da tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaştığında uyarı verebilir. Akıllı dövmeler ayrıca parlayan dövme olarak da kullanılabilir.

Makalenin kıdemli yazarı Prof. Franco Cacialli, konuya dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Cacialli, yaptığı açıklamada, "İlk kez tanıttığımız, dövme olarak uygulanabilen OLED’ler ölçeklenebilir ve çok ucuza üretilebilir. Farklı formlardaki elektronik dövme devreleriyle birleştirilebilir ve epey geniş bir kullanım yelpazesi oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Dövmenin kullanım alanlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Cacialli, Kullanım alanları arasında moda yer alabilir. Mesela parlayan dövmeler veya ışık yayan tırnaklar ortaya çıkarılabilir. Spor alanında ise dehidrasyon sinyali veren ter algılayıcılarıyla bir araya getirilebilir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: