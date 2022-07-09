Uyurken Işığa Maruz Kalmak Obezite ve Diyabet Riskini Arttırıyor!

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, uyurken ışığa maruz kalmanın yüksek tansiyon, obezite ve diyabet riskini arttırdığını gözler önüne serdi. 500'den fazla kişinin katıldığı araştırmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Northwestern Medicine'de görevli bilim insanları, ışıklı ortamda uyumanın insanların sağlığı üzerindeki etkisini gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırmada oldukça ilginç sonuçlar elde edildi.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber geceleri çok fazla yapay ışığa maruz kalıyoruz. Örneğin çok sayıda insan televizyon izlerken uykuya dalıyor. İnsanların bir kısmı ise gece ışıkları açık bırakıp yatıyor. ABD'li bilim insanları tarafından yapılan araştırma, bu yapay ışıkların insanların sağlığı üzerinde oldukça önemli bir risk teşkil ettiğini gün yüzüne çıkardı.

Işıklı Ortamda Uyumak Obezite ve Diyabet Riskini Nasıl Arttırıyor?

Northwestern Medicine'de görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre uyurken ışığa maruz kalmak yüksek tansiyon, diyabet ve obezite riskini arttırıyor. Araştırmayla beraber ışıklı ortamda uyumak ile söz konusu sağlık sorunları arasında bir ilişki olduğu gözlemlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen araştırmaya 63 ila 84 yaş aralığında toplamda 552 kişi katıldı. Araştırma kapsamında bileklerine bir cihaz takılan kadın ve erkek katılımcılar yedi gün boyunca gözlemlendi.

22 Haziran 2022 tarihinde SLEEP dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında katılımcıların bir kısmı her gün düzenli olarak beş saat boyunca zifiri karanlıkta uyudu. Katılımcıların geri kalanı ise geceleri uyurken bir miktar ışığa maruz bırakıldı.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada geceleri uyurken ışığa maruz kalan kişilerin karanlık ortamda uyuyanlara kıyasla obezite, diyabet ve yüksek tansiyon olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmadan sorumlu yazar Dr. Minjee, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ister akıllı telefondan ister gece boyunca televizyonu açık bırakmaktan isterse büyük bir şehirde ışık kirliliğinden olsun, günün 24 saati kullanılabilen çok sayıda yapay ışık kaynağı arasında yaşadığımızı ifade etti.

Gece uyurken herhangi bir düzeyde ışığa maruz kalan bireylerin obezite, yüksek tansiyon ve diyabet sağlık sorunları ile karşı karşıya kalma riskinin yüksek olduğu sonucuna varılan araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.