Işın İzleme Teknolojisi İlk Kez Mobil Platformlara Geliyor

Arm, mobil cihazlarda donanım tabanlı ışın izlemeyi ilk kez içeren yeni amiral gemisi Immoralis ekran kartını bugün duyuruyor. PC'ler ve en yeni Xbox Series XlS ve PS5 konsolları yavaş yavaş etkileyici ışın izlemeli görsellere doğru ilerlemişken, Immoralis-G715, Arm'ın Android telefonlarda ve tabletlerde aynı performansı sunan ilk ekran kartı olacak şekilde tasarlandı.

MediaTek ve Samsung gibi markalar tarafından kullanılan bir GPU olan Mali'nin üzerine inşa edilen Immoralis, 10-16 çekirdek düşünülerek tasarlandı ve önceki nesil premium Mali GPU'lara göre %15'lik bir performans artışı vaat ediyor. Arm, Immoralis'i bugüne kadar kullanıcıların kullanımına sunulan 8 milyar Mali GPU ile başarısının ardından mobilde ışın izlemeye geçişin başlangıcı olarak görüyor.

Arm Mobil Oyun Sektöründe Devrim Yaratmayı Amaçlıyor

Arm'ın ürün yönetimi direktörü Andy Craigen, ışın izlemeyi mobil GPU'lara getirmenin zorluğunu şu ifadelerle açıklıyor:

"Zorluk, Işın İzleme tekniklerinin işlemci üzerinde mobil sistem genelinde önemli ölçüde güç, enerji ve alan kullanmasıdır ancak, Immoralis-G715'teki Işın İzleme, gölgelendirici çekirdek alanının yalnızca %4'ünü kullanır ve donanım hızlandırma yoluyla %300'den fazla performans iyileştirmesi sağlar."

Arm, geçen yılki Mali-G710'da zaten yazılım tabanlı ışın izleme sağlıyordu ancak donanım desteği vaadi, 2023'ün başında bu işlemci ile amiral gemisi akıllı telefonları görmeye başlayacağımız anlamına geliyor. Samsung ayrıca donanım tabanlı Exynos 2200 işlemcisini duyurdu.

Craigen ayrıca "İş ortaklarımız hazır, donanım hazır ve geliştirici ekosistemi de hazır olduğu için Immoralis-G715'te donanım tabanlı Işın İzleme desteğini sunmaya karar verdik." dedi. Arm, bugün mobil GPU'larında yalnızca birkaç ışın izleme örneği sağlıyor ve henüz hiçbir oyun geliştiricisinden net bir taahhüt yok. Williamson, "Bu teknolojinin güçlü bir yeri olduğuna inanıyoruz ancak zaman alacak." diyor ve "önümüzdeki yıl boyunca mobil cihazlarda bazı ilginç deneyimler göreceğimizi" ima ediyor.