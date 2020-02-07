İşinizi Uzaktan Yapıyorsanız Siber Saldırılar için Dikkatli Olmalısınız

Uzaktan çalışan kişilerin, siber saldırılar için öncelikli hedef olduğu açıklandı.

Yapılan bir araştırmaya göre; CIO’ların yarısından fazlası uzaktan çalışan personel sayısında bir artış bekliyor. Bununla birlikte araştırmaya katılan CIO’ların %97’si, işgücünün coğrafyalara ve zaman dilimlerine yayılacağını düşünüyor.

İşletmeler, dinamik bir çalışma ortamına yönelik artan talebe uyum sağlamak zorunda. Bu durum, esnek bir çalışma programına sahip olabilmek demek. Yani çalışanların kendi cihazlarını işe getirmelerine ya da evde kurumsal makineleri kullanmalarına kadar her konuda çalışanlara hak tanımak demek.

Bu durum, aynı zamanda şirketler için ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği anlamına da geliyor.

Y kuşağı, Esnek Nesil

Esnek çalışma ortamlarına yönelik bu artan talebe, Y kuşağı öncülük ediyor gibi görünüyor. CIO'ların %93'ü, 2025 yılına kadar ticari evrimin hızının, olgunlaşan işgücü ile ilişkili olarak hızlanacağına inanıyor.

Uzaktan çalışmanın artmasıyla, şirket ağları daha az güvenli hale geldi. Personellerin kullandıkları parolalar da son derece basit hale geldi. Durum böyle olunca da bilgisayar korsanları için siber saldırı söz konusu olduğunda ilk hedef uzaktan çalışan kişiler oldu.

Hem kişisel verilerin korunması hem de şirket verilerinin korunması için uzaktan çalışma şeklini destekleyen şirketlerin ek güvenlik önlemleri almaya başlaması kaçınılmaz bir hal aldı.