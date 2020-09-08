Işınlanma Neden Hiçbir Zaman Mümkün Olmayacak?

Önemli havayolu şirketleri ışınlanma çabalarını bastırabilmek için büyük paralar ve emekler mi harcadı? Işınlanma çalışmalarını yürüten bir dizi ünlü bilim adamı gizemli koşullar altında yok mu oldu? Belirli kişiler çeşitli çalışmaları engelliyor mu?

Kötü haber şu ki, hayır. Komplo teorilerini bir kenara bıraktığımızda önemli bir soru ortaya çıkıyor: Işınlanma mümkün mü ve neden hala bulunamadı?

Işınlanma Mümkün mü?

Işınlanma dediğimizde pek çok kişi bir yerden bir yere anında gidebileceği bir sistemi gözünde canlandırır. Bu fenomeni başarılı kılmak için önerilen yöntemlerden birisi de kuantum ışınlanma olarak öne çıkıyor. Nitekim bunu başarmak fizik kurallarına karşı büyük bir meydan okuma olacaktır ve tipik kurgulardan çok daha farklı görünecektir.

Kuantum Teleportasyon küçük ölçeklerde yapılan deneylerde başarı gösteren gerçek bir fenomendir ve kuantum bilgi ve kuantum hesaplamada önemli bir yer tutar. Kuantum Teleportasyon'u kullanmak prensipte bir kişi ölçeğindeki bilgileri dahi bir yere ışınlamanıza olanak sunabilir.

Ancak bazı önemli uyarılar var.

İlk uyarı, bir kişiyi tam olarak bir yerden bir yere ışınlayabilmek için gereksinim duyduğunuz bilgi miktarıdır. Ortalama bir kişide her biri farklı bir konumda bulunan ve bir biri ile etkileşime sahip 10 ^ 27'den fazla atom vardır. Oysa kuantum ışınlama atomların kendisini değil, yalnızca bilgiyi iletir.

Bu, bir kişiyi yeniden yapılandırabilmek için ışınlanacağı yerde bir grup, aslında milyarlarca, atoma ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Tabii bu atomları kontrol edilebilir bir şekilde birleştirmeniz de gerekiyor.

Çeşitli diğer problemlerin de formüle dahil edilmesi ile birlikte görünen o ki, kuantum ışınlama ve muhtemelen diğer tüm yöntemler, insanları ışınlayabilmek için kullanılamayacak.

Peki siz ışınlanmanın mümkün olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüz yıllar sonra ışınlanma gündelik hayatın bir parçası olabilir mi yoksa yalnızca bir hayalden mi ibaret? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.