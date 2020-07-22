Isınma Konusunda Yeni Adres Hidrojen Olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, ısınma konusunda yeni adres hidrojen olabilir. Özellikle de enerji kaynaklarının oldukça pahalı bir seviyeye gelmesi Türkiye gibi ülkeleri daha farklı alanlara yönlendirdi. İşte konu ile ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar.

Türkiye'de ısınma konusunda doğalgaz her zaman için lider oldu. Özellikle de 1980 sonrasında çok ciddi bir kullanım oranına kavuşan bu yakıt, evlerin soğuk kış aylarında sıcak kalmasını sağladı. O dönemden bugüne kadar fiyatları genellikle normal standartlarda devam ediyordu. ancak şimdilerde doğalgaz için özellikle döviz kaynaklı bir pahalılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Buna yeni bir çözüm buldular.

Hidrojen tüm Türkiye'nin ısınmasını sağlayabilir

EPDK tarafından sağlanan Ar-Ge desteğiyle "Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas" projesi hayata geçirildi. Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) teknik merkezi olarak faaliyet gösteren GAZMER Test Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi'nde kurulacak laboratuvarda, ülkenin enerji kaderini değiştirecek çalışmalar yapılıyor.

Hidrojenin belirli oranla doğal gaza enjekte edilmesinin performans ve çevresel etki değerlendirmesinin ön çalışmaları tamamlandı ve çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı.2021 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, doğal gaz dağıtım şebekesine verilen gazın yüzde 6'sının hidrojenden karşılanması en büyük amaçlar içerisinde yer alıyor.

Buradaki temel amaç hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı tercih edilebilmesini sağlamak. Ayrıca karbon ayak izinin azaltılması da diğer büyük hedefler arasında yer alıyor. Peki sizce Türkiye kendi enerji sorununu bu şekilde çözebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.