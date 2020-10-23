Isıtma Yöntemiyle Koronavirüsü Öldüren Maske Geliştirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’de (MIT) görevli bilim insanları, ısıtma yöntemiyle koronavirüsü öldüren maske geliştirdi. İnsanların sıcaklığı hissetmemesi için maskede yalıtkan bir madde bulunuyor.

Koronavirüsü Öldüren Maske Nasıl Çalışıyor?

Yeni tip koroanvirüs salgını etkisini dünya genelinde sürdürürken bilim insanları tarafından salgına karşı bazı bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’de (MIT) görevli bilim insanları, koronavirüsü ısıtarak yok etmek için elektrik ile çalışan bir maske geliştirdi. Maskede yer alan bakır levha 90 dereceye kadar ısınarak havadaki yeni tip koronavirüsü yok ediyor.

MIT'de görevli bilim insanları tarafından geliştirilen maskeyi kullanan insanların sıcaklığı hissetmemesi için maskeye yalıtkan madde eklendi. Maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından herhangi bir sorun meydana gelmeden kullanılabilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesi kullanıldı. Maskede yer alan yalıtkan madde sayesinde kullanıcıların ısıdan etkilenmemesi amaçlanıyor.

MIT'de görevli bilim insanları tarafından üretilen maskenin COVID-19 bulaşma riskini ortadan kaldırdığı iddia edildi. Bir bataryaya sahip olan maskenin özellikle hasta ve toplu taşıma araçları gibi yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu ortamlar için ideal olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, geliştirdikleri maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulundu. Geliştirici ekip, ticari kullanıma izin verildiği takdirde maskenin satışa sunacaklarını açıkladı. Ekip tarafından yapılan açıklamalara göre ısıtma yöntemi ile koronavirüsü öldüren maske, piyasada yer alan kullan at maskelerden biraz daha pahalı olacak. Çok yüksek sıcaklığa ulaşabilen maskenin sterilize edilmesi veya değiştirilmesi gerekmediği belirtildi. Bu sebepten ötürü uzun ömürlü olacağı söylendi.

MedRxiv'te yayımlanan makalenin yazarı ve kimya mühendisi Samuel Faucher, koronavirüsü öldüren maske ile ilgili yaptığı açıklamada, "Günümüzde maskelerin büyük çoğunluğu, parçacıkları boyuta veya elektrik yüküne göre filtreleyerek çalışıyor. Ancak, sıcak maske tamamen yeni bir konsept. Virüsün dış katmandan geçmesine izin veriyor ancak kullanıcıya ulaşmadan önce onu öldürüyor. Aynı durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdiğinde de geçerli. Hava iç katmadan geçiyor ancak maskeden dışarı çıktığında virüs etkisiz hale gelmiş oluyor” şeklinde konuştu.

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