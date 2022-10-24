İşitme Engelliler İçin Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriliyor

Ya söylediğiniz her şey anında altyazılı hâle gelseydi ve çevrenizdeki işitme engelli insanlarla paylaşılsaydı? Nreal'in artırılmış gerçeklik gözlükleriyle eşleştirilen yeni bir yazılım çözümü olan XRAI Glass'ın arkasındaki fikir bu gibi görünüyor.

Yazılım, kullanıcıların gözlüğü doğrudan Android telefonlarına bağlamasına ve ardından etraflarında doğrudan kendi görüş alanlarında altyazılı konuşmalar yapmasına olanak tanıyor.

Yazılım şu anda artırılmış gerçeklik içeriğine bir ağ geçidi görevi gören Nreal Air akıllı gözlükleriyle çalışmak üzere tasarlandı. Artırılmış gerçeklik içeriği, Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin karma gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışmasına rağmen, son yıllarda yavaş yavaş gelişiyor.

Geleneksel artırılmış gerçeklik gözlüklerinden farklı olarak XRAI Glass, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için daha değerli bir günlük deneyim sağlamaya odaklanıyor.

XRAI Glass Yazılımı Nasıl Çalışıyor?

XRAI Glass yazılımı, kullanıcının etrafındaki sesleri alarak hareket ediyor. Bunu, bağlı olduğu akıllı telefonu kullanarak yapıyor. Şirket, yazılımın ve gözlüklerin daha gürültülü bir ortamda ne kadar iyi çalışabileceğini tam olarak paylaşmadı ancak bir tanıtım videosu bunların birden fazla ortamda kullanıldığını gösteriyor.

XRAI Glass, bir gün gözlüklerin ve yazılımın farklı konuşmacıları ayırt etmesi için bir yol sağlamayı umduğunu söylüyor. Ayrıca altyazıyı doğrudan kullanıcının önündeki lenslere yansıttığından, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kişiler, yalnızca konuşan kişiye odaklanmak zorunda kalmadan sohbetlere katılabiliyorlar.

Bu teknoloji, işitme kaybından muzdarip insanlar için çok büyük bir yaşam kalitesi değişikliği sağlıyor. Bilim insanları belirli durumlardan dolayı işitme kaybını tersine çevirmenin yollarını ararken, XRAI Glass gibi bir yazılım ve teknolojiye sahip olmak, bu kayıplardan muzdarip insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Teknoloji şu anda hâlâ ön kayıt aşamasında ve XRAI Glass ne zaman piyasaya sürmeyi planladıklarını paylaşmadı.