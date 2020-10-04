Bu Kulaklık Sayesinde İşitme Engelliler Telefonla Konuşabilecek

İstanbul Üniversitesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener tarafından tasarlanan bu kulaklık sayesinde işitme engelliler telefonla konuşabilecek. İşitme engellilerin telefonla konuşabilmesi hayal olmaktan çıkıyor.

Doç. Dr. Leyla Türker Şener'in liderliğinde üretimi gerçekleştirilen işitme engelliler için yeni kulaklık, işitme engelli bireylerin telefonlarındaki sesleri duymalarına izin veriyor. Telefona bluetooth'la bağlanabilen "Tetfit" adlı kulaklık pek çok engelli birey için umut ışığı olabilir.

"Elmacık kemiği üzerinden bilginin titreşimle duyma merkezine iletilmesini sağlayarak, kulak zarı ve kulak yolundaki duyma problemi nedeniyle işitme yetisini tamamen ya da belli bir düzeyde kaybeden işitme engelli bireylere, telefonlarındaki sesleri duymaları ve telefon görüşmeleri yapmaları için umut oluyor"

Tetfit ile işitme engelliler telefonla konuşabilecek

Kulak bölgesinde kemik iletimiyle ve ayrıca telefona bluetooth 5.0 üzerinden bağlanarak çalıştığını belirten Doç. Dr Şener, hem dış hem de iç bölgeden gelen seslerin duyulabildiğini söylüyor. Şener'e göre işitme engelli bireyler araba kullanırken, ambulans ve korna seslerini kaçırmayacak ve bir yandan da navigasyonu takip edebilecek.

"Kulak yolu ve kulak zarında hasar olan kişiler, kemik iletimli kulaklığımızla duymaya başladılar. Geçen hafta hiç duymayan bir hasta geldi. Kulaklığı taktık. Müziği ilk kez duyduğuna şahitlik ettik. Daha önce hiçbir sesi duymadığı için duyduğu kelimelerin ne anlama geldiğini de bilmiyordu. Şimdi onunla ilgili terapi süreci başlayacak. Ne duyduğunu söyleyeceğiz ve peşinden duyuracağız"

Tetfit kulaklığı enfeksiyon riski yaratır mı?

Tüm bu özelliklerinin haricinde enfeksiyon anlamında da risk taşımadığını söyleyen Şener, kulaklığı isterseniz gün boyu isterseniz de belirli saatler kullanılabileceğini aktardı. Kulaktan çıkarıp herhangi bir yere koyma sonucunda ise kulak iltihaplanması yaşatmamak amacıyla dış korumaya sahip.

"Kulak yolunu tıkamadığı için de herhangi bir nemlenmeye ve enfeksiyona neden olmuyor. Kulaklığı sürekli kulağın içine takıp masaya bırakmak suretiyle o ortamda bulunan enfeksiyon kaynaklarını kulağınızın içerisine sokmamış oluyorsunuz."