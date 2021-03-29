İskoçya Yenilenebilir Enerji Hedefine Ulaşamadı

İskoçya yenilenebilir enerji için 2011 yılında kendisine bir hedef belirlemişti. İskoçya'nın bu hedefi, 2020 yılına kadar ülkenin elektrik talebinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedefliyordu fakat sonuçlar istediği gibi olmadı.

İskoçya Yenilenebilir Enerji Talebin Ne Kadarını Karşıladı?

İskoçya, 2011 yılında 2020 yılına kadar ülkenin elektrik talebinin yüzde 100'ünün yenilenebilir kaynaklarla karşılama hedefinin olduğunu açıklamıştı ancak ülke 2011'de belirlemiş olduğu hedefe ulaşmakta başarılı olamadı. Ülke 2011'deki hedefine ulaşamasa da elektrik talebinin yüzde 97,4'ünü yenilenebilir kaynaklarla karşıladığı ortaya çıktı.

İskoçya'nın yenilenebilir kaynaklarını genişletmek ve ülkenin küresel yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu korumakla yükümlü Scottish Renewables, ülkenin yenilenebilir kaynaklardaki talep karşılama başarısının 2019'daki verilere kıyasla yüzde 8'lik bir artış gördüğünü açıkladı.

Scottish Renewables İcra Kurulu Başkanı Claire Mack, yenilenebilir elektrik üretiminin üç kattan fazla arttığını söyledi. Rüzgâr, ülke için en önemli enerji kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Öte yandan geçen yıl en fazla büyümeyi de hidroelektrik enerjisi gördü.

İskoçlu yetkililer, yenilenebilir kaynakların 2030 yılına kadar elektrik, ısı ve ulaşımda ülkenin enerji talebinin yüzde 50'sini karşılamasını umuyor. Ülkenin bu hedefe ulaşmak için öncelik vermesi gereken birçok iş var fakat öncelik vermesi gerekli işlerin içerisinden belki de en önemlisi ulaşım ve ısıtma gibi görünüyor.

Mack, ulaşımın İskoçya'da kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi. Yenilenebilir kaynakların şu anda elektriksiz ısı talebinin sadece yüzde 6,5'ini karşıladığını belirten Mack, evlerdeki gazı değişmek için gerekli teknolojilerin şu an bir hayli çok olduğunu ancak bunu ülke geneline dağıtmanın oldukça büyük bir görev olduğunu sözlerine ekledi.

Scottish Renewables İcra Kurulu Başkanı Mack, ülkenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sanayi ve hükümetin 2045 yılına kadar mevcut zorlukları ele almak için birlikte çalışmaya devam etmesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

İskoçya'nın geleceğe dair planları ülke için bir hayli umut verici görünüyor. Peki, ülkenin sizin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili başarısı hakkında düşünceleriniz neler? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.