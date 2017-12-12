İslam Dünyasından Bitcoin için İlk Ciddi Adım

Popüler kripto para birimi Bitcoin'e İslam dünyası da kayıtsız kalmadı. Bahreyn Merkez Bankası yöneticisi Halid Hamad, Bitcoin'in gelecek yıllarda çok daha fazla kullanılabileceğini ve geleneksel paraların yerini alabileceğini söyledi.

İslami Bankacılık Konferansı, çok önemli bir konuyu tartışmaya açtı: Bitcoin. Dünyanın her yerinde yüksek sesle konuşulmaya başlanan ve giderek katlanan değeriyle dikkatleri üzerine çeken Bitcoin, İslam dünyasının da radarına girdi.

Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yönetici Halid Hamad, petrol fiyatlarındaki değişimlerin, hükümetleri farklı arayışlar içine sokabileceğini ve en doğru adresin de Bitcoin olabileceğini ifade etti.

Hamad, FinTech alanında sektörün lideri olmak istediklerini, bunun yolunun da daha fazla yatırımcı çekmek olduğunu söyledi. Hamad, "Bankalar, bulut bilişim maliyetlerini azaltmak istiyordu. Bunun için regülasyonlar yaptık. Amazon, bulut bilişim hizmetleri alanında Bahreyn’i bir merkez olarak kullandı. Bulut bilişimi sektöründen sadece bankalar yararlanmıyor, aynı zamanda hükümet ve diğer sektörler yararlanabiliyor" dedi.

Bitcoin'in, gelişen ekonominin en önemli enstrümanlarından bir tanesi olabileceğini söyleyen Hamad, "Bitcoin, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabilir. Hatta şu anki kağıt paraların dahi yerini alacak yıkıcı bir etkiye dahi sahip olabilir" ifadelerini kullandı.

"Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizleri bekliyor mu?" sorusuna oldukça ilginç bir cevap veren Hamad, "Evet, bekliyor. Fakat bunun ön koşulu olarak bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması gerekiyor. Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak" derken, çok kısa bir zaman zarfında kredi kartlarının dahi ortadan kalkacağını söyledi.