İşlemcilerin Isınma Sorunu Tarih Olabilir

Çiplerin ana çalışma mekanizmasını oluşturan yarı iletken teknolojisi, neredeyse 100 yıldır hayatımızda. Yüksek iletkenlik taşıması ve kontrol edilebilir yapısı sebebiyle çiplerin üretiminde kullanılan silikon ve germanyum, her maddede olduğu gibi aşırı yüklemede ısınma sorununa sebep oluyor. Fakat MIT'den bilim insanlarının yaptıkları son çalışmalar, çiplerdeki ısınma sorununu tarihe karıştırabilir.

Silikonun sahip olduğu bariz dezavantajları aşmak için yıllardır farklı yarı iletkenler üzerinde çalışan bilim insanları, bor ve arsenik kombinasyonundan hazırlanan kübik bor arsenit adlı bir maddeyi çip teknolojisinde kullanmak istiyor. Tüm malzemeler arasında en iyi üçüncü termal iletkenliğe sahip malzeme olduğu iddia edilen kübik bor arsenit, çip teknolojisini kökünden değiştirecek güce sahip.

Kübik Bor Arsenit, Silikon Bazlı Çiplerin Yerini Alabilir!

Malzemenin iç yapısı ve davranışlarına dair araştırmalar hala sürerken bilim insanları kübik bor arsenitin silikonun yerini alacak kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Şimdilik silikona kıyasla çok daha yüksek fiyatlara üretilebilen yeni yarı iletken, ilerleyen süreçte araştırmaların derinleştirilmesi ve fabrikasyon imalatın artışıyla beraber çok daha ucuza üretilebilir.

Kübik bor arsenit, silikona kıyasla çok daha düşük ısınam değerlerine sahip. Yeni malzemenin silikona kıyasla 10 kat daha yüksek termal iletkenliğe ve daha yüksek hareket kabiliyetine sahip olduğu düşünülüyor.

Her geçen gün elektronik devrelerin kullanımı ürünlerde artarken güç elektroniği üzerine çalışan mühendisler, daha az ısınan malzemeler bulmak için uğraşıyor. Tesla, silikondan 3 kat daha fazla termal iletkenliğe sahip olduğu gerekçesiyle son yıllarda araçlarında silisyum karbür kullanmaya başladı. Yarı iletken teknolojisinde yaşanacak atılımlar, çiplerin enerji sarfiyatını azalttığı gibi işlem kapasitesini de artırabilir.