İşletmeler için Siber Güvenlik Güven Notu Geliyor

Devlet kurumları ve özel işletmeler, siber güvenlik alanına her yıl milyonlarca dolar kaynak ayırıyor. Uzmanlar, interneti bir tehdit unsuru haline getiren kişilere ve gruplara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor. Tam bu noktada işletmelere verilmeye başlanan siber güvenlik güven notunun önemi de gittikçe önem kazanmaya başladı.

Siber güvenlik şirketi Forcepoint, yaptığı yeni araştırma ile siber tehdit alanındaki son gelişmeleri mercek altına aldı.

Siber Güvenlik Güven Notu Yaygınlaşıyor

Forcepoint Türkiye, Rusya, CIS Bölge Direktörü Levent Turan, güvenlik güven derecelendirme notu uygulamasının ABD ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerde yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekti.

Hem müşteriler hem de iş ortaklarının ve tedarik zincirinin güvenli olduğundan emin olmak isteyen işletmeler için siber güvenlik güven notunun gittikçe önem kazanmaya başladığını belirten Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Nasıl ki tüketiciler, işletmeler, hatta ülkeler olarak kredi derecelendirme notumuz risk yönetimi ve kredi itibarı açısından önemli rol oynuyorsa, siber güvenlik alanında şirketlerin aldığı güven notu da gerek kredi notu görünümü, gerekse müşteri verilerinin ne denli iyi korunduğuna dair bilgi vermesi açısından artık son derece önemli”

Davranış Tabanlı Teknolojiler Geliyor

Forcepoint’in araştırmasında dikkat çekilen konulardan bir tanesi de, son dönemde mobil cihazlarda ve bankacılık sistemlerinde sıkça kullanılmaya başlanan yüz tanıma teknolojileri oldu.

Yüz ve ses tanıma teknolojilerinin, yakın zamanda yerini davranış tabanlı teknolojilere bırakacağını söyleyen Turan, "Kurum ve işletmeler artık güvenlik araştırmaları, veri bilimi, psikoloji ve karşı istihbarat çalışmalarıyla desteklenen, insan ve makine davranışını harmanlayan gelişmiş ve uyarlanabilir derin güvenlik önlemlerine odaklanacak" ifadelerini kullandı.