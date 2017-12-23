İsmine Kripto Ekleyen Şirketler Uçuşa Geçti

Daha önce doksanlı yılların başlarında yaşanan Dot-Com Balonu benzeri bir durumla karşılaşan Amerikan borsaları, bugünlerde isimlerine kripto para ibareleri ekleyen şirketlerle mücadele etmeye başladı.

Doksanlı yıllarında başında internetin durdurulamaz yükselişinin ardından, birçok şirket borsadaki isimlerinin başına elektronik anlamında e- ve sonuna da .com ibareleri eklemişlerdi. Yapılan değişikliklerin ardından isim değişikliğine giden şirketler, beklenmedik şekilde değer kazanmaya başlarken, bunun birçok şirket tarafından tekrarlanmasıyla birlikte yaşanan duruma Dot-Com Balonu adı vermişti.

Buna benzer bir olay ise bugüne kadar içecek üretimiyle uğraşan Long Island Iced Tea Corporation isimli bir şirketin birkaç gün önce borsadaki ismini Long Blockchain Corp’a çevirmesiyle yaşandı. Kripto para birimleriyle hiç alakası olmayan soğuk çay şirketi, isim değişikliğinin ardından inanılmaz bir yükselişe geçti. Yükselişin ardından birçok başka şirket de isim değiştirerek, akla hayale gelmeyecek bir akımı başlattılar. Aşağıdaki listedeyse şirketlerin isim değişikliği yaptıkları tarihle ondan sonrası arasındaki değişim bulunuyor:

Riot Blockchain Inc:

11 Kasım piyasa değeri: $68.6 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $300.6 milyon

Digital Power Corp:

11 Kasım piyasa değeri: $10.98 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $107.4 milyon

The Crypto Co:

Şirketin piyasa değeri 11 milyar doları geçti.

Future FinTech Group Inc:

11 Kasım piyasa değeri: $10.3 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $22.5 milyon

Xunlei Ltd:

11 Kasım piyasa değeri: $288.1 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $871.7 milyon

Marathon Patent Group Inc:

11 Kasım piyasa değeri: $17.8 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $63.4 milyon

Social Reality Inc:

11 Kasım piyasa değeri: $28.4 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $54.8 milyon

Net Element Inc:

19 Aralık piyasa değeri: $12.8 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $47.6 milyon

Nova LifeStyle Inc:

19 Aralık piyasa değeri: $60.8 milyon

20 Aralık piyasa değeri: $66.5 milyon