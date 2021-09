Sadece Ispanak ile Kolon Kanseri Riskinin Önüne Geçilebilir

Yeni araştırmaya göre ıspanak kolon kanseri riskini önleyebilir. Uzmanlar, kanser olmadan önce ıspanakla beslenmenin riski ortadan kaldırabileceğine dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kolon kanseri dördüncü en yaygın kanser çeşidi ve kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Daha önceki çalışmalar, yeşil sebze ve lif yemenin kolon kanseri riskini yarı yarıya azalttığını göstermişti.

Gut Microbes dergisindeki yeni çalışma ise özellikle ıspanağa vurgu yaparak bağırsak sağlığı, genler ve kolon kanseri sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Araştırmacılar, gençlere genlerden geçebilen ve kalıtsal bir hastalık olan adenomatöz polipoz adı verilen hastalık modelini kullandılar.

Bu hastalığı olan çoğu insan, yaşlandıkça yüzlerce tümörün büyümesini önlemek için kolonlarını cerrahi olarak aldırmak zorunda. Bu tedavi sonrasında ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenumda ek tümörlerin oluşmasını önlemek için de genellikle toksik NSAYS tedavisine tabi tutuluyor.

Yeni çalışmanın bulguları, ıspanağın bu hastalarda kolonun çıkarılması ve uzun süreli ilaç tedavisi ihtiyacını geciktirerek kanserin önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Ispanak kolon kanseri riskini nasıl ortadan kaldırıyor?

Araştırmacılar, 26 hafta boyunca adenomatöz polipozis hayvan modelini, dondurularak kurutulmuş ıspanakla besledikten sonra kolon ve ince bağırsakta önemli antitümör aktivite gözlemledi. Multi-omik adı verilen tarafsız bir yaklaşım kullanarak, ıspanağın kanseri önleyen gendeki değişiklikleri içerdiğini buldular.

Araştırmacılar ayrıca linoleat metabolitleri olarak adlandırılan inflamasyonun düzenlenmesiyle ilişkili yağ asitlerinin, ıspanaktan sonra faydalı bir düzeye getirildiğini gözlemledi.

Texas A&M University Health Institute of Biosciences and Technology'de Epigenetik ve Hastalık Önleme Merkezi direktörü olan baş araştırmacı Roderick Dashwood, "Ispanak yemenin ailesel adenomatöz polipozisi olmayan insanlar için de koruyucu olabileceğine inanıyoruz” dedi.

On yıllar boyunca kanserojenlere maruz kalmak, genlerin gastrointestinal (GI) kanaldaki şeklini değiştirebilir ve bu, insanların ilerleyen yaşlarda ve alt GI kanalında kansere ilerleyebilecek polipler geliştirmesine neden olabilir. Bu nedenle Amerikan Kanser Derneği, 45 yaşında kolon kanseri taramasına başlamayı önermektedir.

Ekip için bir sonraki adım, klinik öncesi modelde ve ideal olarak insan hastalarda antikanser etkileri olan linoleik asit metabolitlerinin ve kısa zincirli yağ asitlerinin konsantrasyonları gibi bulguların bazı metabolomik yönlerini doğrulamaktan geçiyor.