İspanya'da Uber Karşıtı Gösteriler Giderek Büyüyor

Uber, ülkemizde de uzun süredir tartışılıyor ve devamlı olarak taksici-Uber kavgalarıyla gündeme geliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler öncesinde söylediği "O iş bitti. Artık böyle bir şey yok." sözlerinden sonra denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte ülkemizde Uber kullanımında ciddi bir düşüş yaşandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık da ülkemizdeki Uber sorunuyla ilgili olarak, "Denetimlerle çok şey değişti, tamamen bir başı boşluk vardı. İsteyen istediğini yapıyordu. Artık bu iş bir düzen altına alındı. Ben %80'ler seviyesinde bu işin önlendiğini ifade ediyorum." demişti.

Uber, ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde İspanya’da başlayan Uber karşıtı gösteriler gittikçe büyüyerek neredeyse İspanya’nın tamamına yayıldı.

İnternet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen taksiciler tarafından, İspanya’nın Barcelona kentinde 25 Temmuz’da başlatılan gösterilerde Uber araçlarına da saldırılmıştı. Barcelona’da meydanlarda ve caddelerde gösteri düzenleyen taksicilere, farklı şehirlerdeki taksicilerden de destek geldi.

25 Temmuz’da başlayan gösterilerin devamı niteliğindeki gösteriler, Valencia ve başkent Madrid’de geniş bir kalabalıkla düzenlendi. Uber ile birlikte Cabify uygulamalarına karşı olan binlerce taksici kontak kapatarak caddeleri ve yolları kapattı.

İspanya’da yasa gereği Uber ve Cabify sürücüleri tek bir lisans alarak çalışabilirken, İspanya’daki taksicilerin çalışabilmesi için yaklaşık 30 lisans alması gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar sonucunda yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Bunun üzerine Uber ve Cabify, Barcelona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.