İspanya Milli Takım Tokeni Geliyor: Türk Şirket Geliştirecek

Türk blockchain platformu Bitci, İspanya milli takım tokenini geliştirecek. Daha önce de çeşitli spor takımları için taraftar tokeni oluşturan Bitci Teknoloji, dünyanın ilk milli futbol takımı taraftar tokenini hazırlamış olacak.

İspanyol milli futbol takımı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile Türk blockchain platformu Bitci Teknoloji arasındaki ortaklık sayesinde dünyanın ilk milli futbol takımı taraftar tokenini piyasaya sürecek.

NTV'nin haberine göre token, Bitcichain'de başlayacak ve tüm teknoloji altyapısı Bitci Teknoloji tarafından sağlanacak. Yakın zamanda yapılan duyuruya göre Bitci Teknoloji, üç yıllık ortaklık kapsamında ekibin özel blok zinciri ortağı olacak. Ayrıca -ortaklık bozulmazsa- iki yıl boyunca daha devam edecek.

Ortaklık aynı zamanda Bitci'yi İspanyol milli takımının forma logo sponsoru da yapıyor. Sergio Ramos, David de Gea ve Paco Alcácer gibi dünyaca ünlü futbolcular antrenman sırasında Bitci markalı formalar giyecek.

Bitci, İspanya milli takım tokenini geliştirecek

Bitci Teknoloji'nin kurucusu Çağdaş Çağlar, İspanyol milli takımının dünya futbolu üzerindeki büyük etkisine dikkat çekerek, "İspanya Futbol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında, bu kez de dünya futbolunda ilk kez bir milli takım, taraftar token projesini hayata geçirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, en son teknolojiyi kullanmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu ortaklık, dünya çapındaki İspanyol Milli Futbol Takımı taraftarlarıyla daha fazla sinerji yaratmamızı ve daha da fazla bağ kurmamızı sağlıyor."

Bitci Teknoloji, daha önce Formula 1 takımı McLaren Racing ve Türkiye Milli Basketbol Takımı ile taraftar tokeni oluşturmak için ortaklık sağlamıştı. Bu yılın başlarında bildirildiği üzere, Avrupa futbol takımı Rangers FC, Bitci ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk kripto platformunun logosu, ortaklığa göre Rangers First Team şortlarında yer alıyor.

Çağdaş Çağlar açıklamasında, "Söz konusu iş birliğini Bitci Teknoloji’nin küresel yolculuğu için de bir milat olarak görüyoruz" dedi.

Taraftar tokenleri FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi futbol takımları tarafından popüler hale getirilirken, tüm spor dallarında giderek daha fazla benimseniyor. Dünyanın önde gelen karma dövüş sanatları ligi UFC, Chiliz platformunda taraftar tokenleri başlatmak için Socios ile ortaklık kurmuştu.